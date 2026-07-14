La Mar Restaurant kërkon Ndihmës Kamarier, Hostes dhe Sanitare Turni i Parë
La Mar Restaurant në Shëtitoren e Sarandës kërkon të punësojë:
– Ndihmës Kamarier/e
– Host / Hostes
– Punonjës/e pastrimi (Sanitar/e) – Turni i Parë
Për kushtet e punës dhe aplikime, të interesuarit mund të paraqiten në ambientet e restorantit ose të kontaktojnë 069 20 48 498
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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