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La Mar Restaurant kërkon Ndihmës Kamarier, Hostes dhe Sanitare Turni i Parë

14/07/2611:01

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La Mar Restaurant në Shëtitoren e Sarandës kërkon të punësojë:

 

– Ndihmës Kamarier/e
– Host / Hostes
– Punonjës/e pastrimi (Sanitar/e) – Turni i Parë

 

Për kushtet e punës dhe aplikime, të interesuarit mund të paraqiten në ambientet e restorantit ose të kontaktojnë 069 20 48 498

 

La Mar Restaurant në Shëtitoren e Sarandës

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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