Kukësi – Butrinti më 28 maj në stadiumin “Arena Egnatia” në Rrogozhinë
Kukësi – Butrinti më 28 maj në stadiumin “Arena Egnatia” në Rrogozhinë. Tashmë është zyrtarizuar gjithçka për përballjen mes Kukësit dhe Butrintit. Sfida do të zhvillohet më 28 maj në orën 15:00 në stadiumin “Arena Egnatia” në Rrogozhinë.
Një duel me peshë të madhe për të dy skuadrat, pasi objektivat janë krejtësisht të kundërta.
Kukësi do të zbres në fushë për të siguruar mbijetesën dhe për të shmangur një tjetër goditje të rëndë, ndërsa Butrinti do të kërkojë ngjitjen historike duke synuar të vazhdojë ëndrrën drejt Kategorisë së Parë.
Pritet një ndeshje tepër e luftuar me tension dhe emocione nga minuta e parë deri në fund, pasi çdo gabim mund të rezultojë vendimtar.
Të dy ekipet pritet të japin maksimumin në një sfidë që mund të përcaktojë fatin e një sezoni të tërë. Saranda Web
