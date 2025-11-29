Ksamil – Digjet plotësisht një lokal gjatë orëve të para të mëngjesit
Ksamil – Digjet plotësisht një lokal gjatë orëve të para të mëngjesit
Një lokal me konstruksion druri në Ksamil është përfshirë nga flakët gjatë orëve të para të mëngjesit, duke u djegur plotësisht. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:10, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar.
Lokali rezulton në pronësi të Ramadan Zoto, 42 vjeç, i cili aktualisht ndodhet në paraburgim për plagosjen e dy personave më 17 korrik në Sarandë. Objekti ishte i marrë me qira nga shtetasi K. I.
Policia po vijon hetimet për të sqaruar nëse zjarri është aksidental apo i qëllimshëm.
KOMUNIKATA E POLICISË
Sarandë/ Rreth orës 03:10, në Ksamil, ka rënë zjarr dhe është djegur plotësisht një lokal me konstruksion druri, i marrë me qira nga shtetasi K. I.
Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe të shkakut të rënies së zjarrit.
