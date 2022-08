KSAMIL: BANORËT ANKOHEN PËR FURNIZIMIN ME UJË – VIDEO

Banoret e Ksamilit jane ne veshtiresi per furnizimin me uje te pijshem, dhe keto muaj vere, kur qyteza mbipopullohet me turiste, problemi behet akoma me i ndjeshem. Ne keto kushte banoret e Ksamilit kane gjetur zgjidhje alternative duke siguruar vet bote me uje, ose duke mbajtur rezerva neper bidona , e megjithe kete serisht ngelen pa uje, e madje shpesh here edhe pa turista per shkak te mungeses se ujit.

Ne rruget e ksamilit qarkullojne bote me uje, qe qytetaret te blejne per nevojat e tyre por kjo nuk e zgjidh problemin. Banorët shpreen se nga bashkia eshe institucionet perkatese nuk kane marre asnje pergjigje per kete situate te perseritur nder vite, ne muajt e veres.

Qyteza e Ksamilit përgjatë muajve të verës shndërrohet një nga destinacionet kryesore turistike dhe numri i banorëve të saj disafishohet.