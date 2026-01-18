Kryqëzimi për në Karahaxh përsëri në errësirë, dritat u ndezën 2 netë dhe u fikën sërish
Kryqëzimi për në Karahaxh përsëri në errësirë, dritat u ndezën 2 netë dhe u fikën sërish. Pas publikimit në Saranda Web, më datë 5 janar, të shqetësimit të banorëve për mungesën e ndriçimit publik në kryqëzimin e rrugës për në Karahaxh, përgjatë aksit Sarandë – Delvinë, situata dukej se po merrte zgjidhje.
Të nesërmen pas artikullit, ndriçimi te kryqëzimi për në Karahaxh u ndez. Por vetëm për dy netë.
Më pas, në mënyrë të pashpjegueshme, dritat janë fikur sërish dhe prej asaj kohe nuk janë ndezur më, duke e kthyer zonën në errësirën e plotë që rrezikon çdo natë drejtuesit e mjeteve dhe këmbësorët.
Shtyllat e ndriçimit, të instaluara prej rreth një viti, vazhdojnë të qëndrojnë aty si një simbol i një investimi të përfunduar, por të dështuar në realitet. Ndriçimi ekziston fizikisht, por jo funksionalisht.
Banorët e zonës shprehen se ndezja për dy netë e ndriçimit pas publikimit të lajmit vetëm sa e ka thelluar shqetësimin, duke ngritur pikëpyetje serioze mbi mënyrën se si menaxhohen dhe kontrollohen investimet publike.
“U ndezën sapo u bë lajm dhe u fikën sërish. Kjo tregon që problemi nuk është teknik, por mungesë vullneti. Natën këtu nuk shihet asgjë dhe rreziku është real,” – shprehen banorët.
Ky kryqëzim mbetet një pikë e rrezikshme, veçanërisht gjatë orëve të mbrëmjes dhe natës, kur errësira e plotë e bën të vështirë orientimin dhe rrit ndjeshëm mundësinë e aksidenteve në një aks me qarkullim të përditshëm.
Banorët i drejtohen sërish Saranda Web, me shpresën se rikthimi i këtij problemi në vëmendje publike do të sjellë një reagim të qëndrueshëm dhe jo thjesht ndërhyrje të përkohshme për “sy e faqe”.
Rasti i kryqëzimit për në Karahaxh nuk është vetëm një problem ndriçimi. Ai është një tregues i qartë i mungesës së kontrollit dhe përgjegjësisë ndaj sigurisë së qytetarëve. Një ndriçim që ndizet për dy netë dhe fiket sërish nuk është zgjidhje – është tallje me banorët dhe rrezik i vazhdueshëm për jetën njerëzore.
