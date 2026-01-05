logo
Dritat që nuk u ndezën kurrë: Kryqëzimi për në Karahaxh rrezikon çdo natë

05/01/2619:36

Dritat që nuk u ndezën kurrë: Kryqëzimi për në Karahaxh rrezikon çdo natë

 

Në kryqëzimin e rrugës për në Karahaxh, përgjatë aksit SarandëDelvinë, ndriçimi publik është vendosur prej rreth një viti, por sipas banorëve të zonës, ai nuk ka funksionuar asnjëherë.

 

Dritat që nuk u ndezën kurrë Kryqëzimi për në Karahaxh rrezikon çdo natë

 

Shtyllat e ndriçimit janë të instaluara dhe të dukshme, por dritat nuk janë ndezur që nga momenti i vendosjes së tyre. Një investim që në dokumente konsiderohet i përfunduar, ndërsa në praktikë nuk ofron asnjë shërbim për sigurinë rrugore.

 

Banorët shprehen se ky kryqëzim përbën rrezik serioz, veçanërisht gjatë orëve të mbrëmjes dhe natës. Errësira e plotë vështirëson qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve, duke rritur ndjeshëm mundësinë e aksidenteve në një pikë ku lëvizja është e përditshme.

 

Ndriçimi është vendosur prej kohësh, por nuk ka ndriçuar asnjëherë. Natën këtu nuk shihet asgjë dhe rreziku është i madh,” – shprehen banorët e zonës.

Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, verifikim të situatës dhe vendosjen në funksion të ndriçimit publik, pa shtyrje të mëtejshme.

 

Ky rast rikthen vëmendjen mbi mungesën e kontrollit të investimeve publike dhe përgjegjësinë ndaj sigurisë së qytetarëve. Një kryqëzim pa ndriçim nuk është thjesht një problem teknik, por një rrezik i drejtpërdrejtë për jetën dhe qarkullimin rrugor.

 

