Dritat që nuk u ndezën kurrë: Kryqëzimi për në Karahaxh rrezikon çdo natë
Dritat që nuk u ndezën kurrë: Kryqëzimi për në Karahaxh rrezikon çdo natë
Në kryqëzimin e rrugës për në Karahaxh, përgjatë aksit Sarandë – Delvinë, ndriçimi publik është vendosur prej rreth një viti, por sipas banorëve të zonës, ai nuk ka funksionuar asnjëherë.
Shtyllat e ndriçimit janë të instaluara dhe të dukshme, por dritat nuk janë ndezur që nga momenti i vendosjes së tyre. Një investim që në dokumente konsiderohet i përfunduar, ndërsa në praktikë nuk ofron asnjë shërbim për sigurinë rrugore.
Banorët shprehen se ky kryqëzim përbën rrezik serioz, veçanërisht gjatë orëve të mbrëmjes dhe natës. Errësira e plotë vështirëson qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve, duke rritur ndjeshëm mundësinë e aksidenteve në një pikë ku lëvizja është e përditshme.
“Ndriçimi është vendosur prej kohësh, por nuk ka ndriçuar asnjëherë. Natën këtu nuk shihet asgjë dhe rreziku është i madh,” – shprehen banorët e zonës.
Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, verifikim të situatës dhe vendosjen në funksion të ndriçimit publik, pa shtyrje të mëtejshme.
Ky rast rikthen vëmendjen mbi mungesën e kontrollit të investimeve publike dhe përgjegjësinë ndaj sigurisë së qytetarëve. Një kryqëzim pa ndriçim nuk është thjesht një problem teknik, por një rrezik i drejtpërdrejtë për jetën dhe qarkullimin rrugor.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire