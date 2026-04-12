Krishti u Ngjall! – Qindra besimtarë në Sarandë festojnë Pashkët në Kishën Shën Harallambi

12/04/26

Krishti u Ngjall! – Qindra besimtarë në Sarandë festojnë Pashkët në mesnatë në Kishën Shën Harallambi

Besimtarët ortodoksë në Sarandë kanë përjetuar një nga momentet më të rëndësishme të kalendarit fetar, duke marrë pjesë mbrëmjen e së Shtunës në ceremoninë solemne të Ringjalljes së Jezu Krishtit, që shënon kulmin e festës së Pashkëve.

 

 

Ceremonia është zhvilluar në Kishën “Shën Harallambi”, ku qindra besimtarë janë mbledhur për të ndjekur meshën e mesnatës, në një atmosferë të mbushur me besim dhe përkushtim. Në këtë natë të shenjtë nuk kanë munguar as emigrantët e kthyer nga Greqia, të cilët kanë zgjedhur të festojnë Pashkët pranë familjeve të tyre në Sarandë.

 

Shërbesa është drejtuar nga At Kozmai, i cili ka përcjellë mesazhin e fuqishëm të kësaj feste, duke theksuar rëndësinë e shpresës, dashurisë dhe ringjalljes shpirtërore.

 

Momenti kulmor i ceremonisë ka qenë shpallja “Krishti u Ngjall!”, çast në të cilin besimtarët kanë ndezur qirinjtë dhe kanë ndarë mes tyre urimin tradicional, duke krijuar një pamje mbresëlënëse drite dhe uniteti.

 

Pas përfundimit të meshës, besimtarët janë rikthyer në shtëpitë e tyre me qirinjtë e ndezur, duke vijuar kështu një traditë të hershme që simbolizon dritën dhe shpresën e kësaj nate të shenjtë.

 

Postimet e fundit

Fund i dhimbshëm në Sarandë: 53-vjeçari ndërroi jetë, dyshime nga përdorim narkotikësh

Fund i dhimbshëm në Sarandë: 53-vjeçari ndërroi jetë, dyshime nga përdorim narkotikësh
Butrinti – Partizani B luhet pa tifozë, ndeshja transmetohet LIVE në Saranda Web

Butrinti – Partizani B luhet pa tifozë, ndeshja transmetohet LIVE në Saranda Web
Krishti u Ngjall! – Qindra besimtarë në Sarandë festojnë Pashkët në Kishën Shën Harallambi

Krishti u Ngjall! – Qindra besimtarë në Sarandë festojnë Pashkët në Kishën Shën Harallambi
Restorant Bulevard &#8217;90 kërkon Staf për sezonin turistik 2026

Restorant Bulevard ’90 kërkon Staf për sezonin turistik 2026
Policia Bashkiake Sarandë: Kemi hequr këtë portë, e cila pengonte kalimin e banorëve

Policia Bashkiake Sarandë: Kemi hequr këtë portë, e cila pengonte kalimin e banorëve
KT-GREEKALBTASTE sh.p.k. kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Ekonomist

KT-GREEKALBTASTE sh.p.k. kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Ekonomist

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

