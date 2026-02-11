Kompania FIX PRO kërkon Agjent Shitje për degën në Sarandë
Kompania FIX PRO zgjerohet – Kërkon staf në Sarandë
Kompania FIX PRO po zgjeron aktivitetin e saj dhe kërkon të punësojë staf të ri për degën në Sarandë.
🔹 Pozicioni i hapur:
– Agjent Shitje
✅ Kërkesat:
- Preferohet përvojë e mëparshme në pozicione të ngjashme
- Aftësi shumë të mira komunikimi
- Përgjegjshmëri dhe saktësi në punë
- Vullnet për të punuar dhe bashkëpunuar në grup
💼 Ofrohet:
- Pagë shumë e kënaqshme
- Bonus në përqindje mbi shitjet
📞 Të interesuarit mund të kontaktojnë në numrin: 068 80 88 940
📧 Ose të dërgojnë CV-në në: [email protected]
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
