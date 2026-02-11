logo
Kompania FIX PRO kërkon Agjent Shitje për degën në Sarandë

11/02/268:01

Kompania FIX PRO zgjerohet – Kërkon staf në Sarandë

 

Kompania FIX PRO po zgjeron aktivitetin e saj dhe kërkonpunësojë staf të ri për degën në Sarandë.

 

🔹 Pozicioni i hapur:
– Agjent Shitje

 

Kërkesat:

 

  • Preferohet përvojë e mëparshme në pozicione të ngjashme
  • Aftësi shumë të mira komunikimi
  • Përgjegjshmëri dhe saktësi në punë
  • Vullnet për të punuar dhe bashkëpunuar në grup

 

💼 Ofrohet:

 

  • Pagë shumë e kënaqshme
  • Bonus në përqindje mbi shitjet

 

📞 Të interesuarit mund të kontaktojnë në numrin: 068 80 88 940
📧 Ose të dërgojnë CV-në në: [email protected]

 

Kompania FIX PRO po zgjeron aktivitetin e saj dhe kërkon të punësojë staf të ri për degën në Sarandë

 

 

ℹ️  Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

