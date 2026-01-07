Kompania FIX PRO kërkon Agjent Shitje dhe Sistemues malli për degën në Sarandë
NJOFIM PUNE | SARANDË
Kompania FIX PRO po zgjerohet dhe kërkon staf të ri për degën e saj në Sarandë.
Pozicionet e hapura:
– Agjent Shitje
– Sistemues Malli
Kriteret dhe kërkesat:
- Preferohet përvojë e mëparshme në pozicione të ngjashme
- Aftësi të mira komunikimi
- Përgjegjshmëri dhe saktësi në punë
- Vullnet për të punuar dhe bashkëpunuar në grup
Të interesuarit mund të kontaktojnë në numrin e telefonit 068 80 88 940 ose të dërgojnë CV-në në adresën e emailit: [email protected]
Kompania FIX PRO
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
