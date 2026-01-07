logo
Kompania FIX PRO kërkon Agjent Shitje dhe Sistemues malli për degën në Sarandë

NJOFIM PUNE | SARANDË

Kompania FIX PRO po zgjerohet dhe kërkon staf të ri për degën e saj në Sarandë.

 

Pozicionet e hapura:

 

 – Agjent Shitje

 – Sistemues Malli

Kriteret dhe kërkesat:

 

  • Preferohet përvojë e mëparshme në pozicione të ngjashme
  • Aftësi të mira komunikimi
  • Përgjegjshmëri dhe saktësi në punë
  • Vullnet për të punuar dhe bashkëpunuar në grup

Të interesuarit mund të kontaktojnë në numrin e telefonit 068 80 88 940 ose të dërgojnë CV-në në adresën e emailit: [email protected]

Kompania FIX PRO

 

ℹ️  Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

