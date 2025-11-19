Kompania ERZENI kërkon të punësojë Financier/e në Sarandë
Kompania ERZENI kërkon të punësojë Financier/e në Sarandë
Detyrat kryesore:
Regjistrim dhe përpunim të të dhënave financiare
Menaxhim arkë/bankë dhe faturim
Raportime financiare periodike
Kualifikimet e kërkuara:
Diplomë në Finance, Ekonomi ose Kontabilitet
Eksperienca e mëparshme përbën avantazh
Saktësi, organizim dhe aftësi analitike
Për info & aplikime kontaktoni 067 40 99 009
