Kompania Erzeni kërkon të punësojë Agjent Shitjesh në Sarandë
Kompania Erzeni kërkon të punësojë Agjent Shitjesh në Sarandë
📍 Vendndodhja: Rrethrrotullimi i Urës së Gajdarit, Sarandë
Për kushtet e punës, pagën dhe aplikime kontaktoni 067 409 9009
📧 Email: [email protected]
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29
10/11/2517:27
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12
10/11/2517:27
Suvenire nga Saranda
10/11/2517:27
Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
10/11/2517:27
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6
10/11/2517:27