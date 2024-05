Këshilltari Dritan Peçi: Të çlirohen vendparkimet nga bizneset e motorave me qira

Në mbledhjen e sotme të Këshillit Bashkiak të Sarandës, Këshilltari Dritan Peçi ngriti një çështje të rëndësishme që prek drejtpërdrejt qytetarët dhe turistët e këtij qyteti bregdetar. Ai kërkoi që vendparkimet e qytetit të çlirohen nga bizneset e motorave me qira, të cilat sipas tij po i përdorin këto hapësira si kjoska biznesi.

Gjatë fjalës së tij, Këshilltari Peçi theksoi se përdorimi i vendparkimeve publike për qëllime biznesi është një praktikë që duhet të ndalet menjëherë. “Nuk mund të përdoren vendparkimet si kjoska biznesi,” deklaroi ai me forcë, duke argumentuar se kjo është një shkelje e hapur e të drejtave të qytetarëve për të pasur akses në hapësirat publike të dedikuara për parkim.

Dritan Peçi vuri në dukje se në vendet e tjera të botës, bizneset e motorave me qira nuk funksionojnë në këtë mënyrë. “Në botë, këto biznese nuk funksionojnë duke zaptuar vendparkimet, por me zyra ku priten klientët,” shtoi ai, duke bërë thirrje për një organizim më të mirë dhe të rregulluar të këtyre bizneseve në Sarandë.

Përveç kësaj, Peçi nënvizoi se zaptimi i vendparkimeve nga këto biznese jo vetëm që krijon kaos dhe mungesë vendesh parkimi për banorët dhe turistët, por gjithashtu dëmton imazhin e qytetit, i cili është një destinacion turistik i rëndësishëm. Ai kërkoi që Bashkia Sarandë të marrë masa të menjëhershme për të zgjidhur këtë problem dhe të sigurojë që hapësirat publike të përdoren në mënyrë të drejtë dhe efikase.

Këshilltari Peçi propozoi që të gjitha bizneset e motorave me qira të operojnë nga zyra të përshtatura për pritjen e klientëve dhe të mos përdorin më hapësirat e parkimit publik për aktivitetet e tyre komerciale. Ai beson se kjo do të përmirësojë ndjeshëm situatën e parkimit në qytet dhe do të kontribuojë në një menaxhim më të mirë të hapësirave publike.

Kjo kërkesë e Dritan Peçit u prit me mbështetje nga disa anëtarë të tjerë të Këshillit Bashkiak, të cilët gjithashtu shprehën shqetësimin e tyre për situatën aktuale të parkimit në Sarandë. Tani mbetet për t’u parë nëse Bashkia do të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të adresuar këtë çështje dhe për të përmirësuar infrastrukturën e parkimit në qytet.