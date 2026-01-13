Kërkohet kujdestare për t’u kujdesur për 2 të moshuar në Lagjen nr. 1, në Sarandë
Kërkohet kujdestare për t’u kujdesur për 2 të moshuar në Lagjen nr. 1, në Sarandë.
🔹 Punësim: vjetor
🔹 Orari: gjatë orëve të ditës
🔹 Vendndodhja: Lagjja nr. 1, Sarandë
Për më shumë informacion, kontaktoni në +355 68 819 6178
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është përgjegjës punëdhënësi.
