Kërkohet Dado për Kujdes ndaj një Fëmije në Sarandë

13/01/26

Kërkohet Dado për Kujdes ndaj një Fëmije në Sarandë

 

👶 Orar pune: 07:00 – 17:00
🗓️ 1 ditë pushim në javë
📍 Detyrat përfshijnë: kujdes për bebin, ushqim, pastërti dhe rrobat e tij.
🏠 Nuk ka punë shtesë në shtëpi – shtëpia ka sanitare.

 

💬 Pagesë mujore konkurruese dhe mundësi për orë shtesë me pagesë gjatë sezonit.

 

📞 Për detaje të tjera dhe aplikim, Kontaktoni në: +355 67 634 8667

 

Kërkohet Dado për Kujdes ndaj një Fëmije në Sarandë

 

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Për përmbajtjen është përgjegjës punëdhënësi.

 

