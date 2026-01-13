Kërkohet Dado për Kujdes ndaj një Fëmije në Sarandë
Kërkohet Dado për Kujdes ndaj një Fëmije në Sarandë
👶 Orar pune: 07:00 – 17:00
🗓️ 1 ditë pushim në javë
📍 Detyrat përfshijnë: kujdes për bebin, ushqim, pastërti dhe rrobat e tij.
🏠 Nuk ka punë shtesë në shtëpi – shtëpia ka sanitare.
💬 Pagesë mujore konkurruese dhe mundësi për orë shtesë me pagesë gjatë sezonit.
📞 Për detaje të tjera dhe aplikim, Kontaktoni në: +355 67 634 8667
ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Për përmbajtjen është përgjegjës punëdhënësi.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20
13/01/269:53
Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
13/01/269:53
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14
13/01/269:53
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22
13/01/269:53
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6
13/01/269:53