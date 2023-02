I vë flakën dhe ikën me vrap, dalin pamjet kur autori shkrumbon makinën në Sarandë – VIDEO

Kamerat e sigurisë filmojnë momentin një person i paidentifikuar i vë flakën një makine tip ‘Mercedes-Benz’, në lagjen nr.1 të Sarandës, në zonën e rrugës së katërt.

Ngjarja ka ndodhur në tetor të vitit të kaluar.

VIDEO

Në pamje shihet një person i veshur me të zeza dhe me një kapuç në kokë i cili largohet me vrap pasi i vë zjarrin makinës. Në momentin kur mjeti me targa AA410IY është përfshirë nga flakë ka qenë e parkuar, ndërsa si pasojë e zjarrit janë shkaktuar vetëm dëme materiale.

Si pasojë është përfshirë nga flakët edhe një mjet tjetër që ishte parkuar aty pranë.