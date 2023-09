KALASA – FSHATI KALASE, DELVINE – VIDEO

KALASA – FSHATI KALASE

Kalasa përmëndet në Regjistrin Osman Sanxhaku i Arvanidit të vitit 1431 me emrin Turnik (Turriq).Sipas të dhënave nga regjistri, Kalasa kishte 44 shtëpi me banorë jo-Myslymane Kristianë.

Në Kalasë, emëri “Turnik” egziston dhe sot,dhe njihet ndryshe si Turriq. Dikur,në një vënd rreth 1 km larg nga Kalaja e Kalasës, por brënda teritorit të fshatit Kalasë ndodhej një xhami e njohur me emrin Xhamia e Turriqe.Kalaja egziston dhe sot në qëndër të fshatit.Ajo është e rrënuar, por kulla dhe pjesë të murit rrethus të saj gjenden edhe në ditët e sotme. Në këtë regjistër përmëndet dhe fshati Dragas, siç njihet në ditët e sotme me emrin Kalaja e Dragasit. Kalaja e Dragasit është një vendbanim shumë i vjetër dhe ndodhet rethë 3 km largë nga fshati Kalasë. Sipas regjistrit, Dragasi kishte 27 shtëpi me banorë jo-Myslymane Kristianë. Kalasa në atë kohë ka pasur kala,rrugë kallëdrëmi, dhe tre ura guri të njohura me emrat “Ura e Jesir”,”Ura e Mullirit” dhe “Ura e Çinës”. Rrënojat a kalasë, pjesë të rrugëve të kalldrëmit, dhe urat egzistojnë edhe në ditët e sotme.

Në udhëtimin e tij në vitin 1670, Evliya Çelebi ka vizituar shumë Kala të cilat kontrolloheshin nga Osmanët në teritorin e Shqipërisë. Një nga keto kala që ai ka vizituar është dhe Galata (Kalaja e Kalasës) e cila renditet në libër pasë Kalase së Delvinës. Evliya Çelebiu shkruan “se pasi lashë qytetin e Delvinës vazhdova rrugën drejt perëndimit, duke kaluar shumë fshatra të pasur dhe të lumtur, mes malesh e shkrepash mbërrita në Kalanë Galata.” “Këtë Kala nga duart e Venedikut e ka marrë komandanti Gedik Ahmed Pasha, në kohën e Sulltan Bajazid II.

HISTORIA E FSHATIT KALASE

Kalaja Galata është pjesë e kazasë së Kurveleshit ka 100 ushtarë. Në krahun perëdimor të Kalasë kalon një lumë që vjen nga malet,vazhdon duke shoqëruar malet dhe derdhet në det afër Delvinës.” Bazuar në shkrimet e Evliya Çelebiu, Kalaja Galata është Kalasa. Ka përshtatje me Kalasën për dy arsye kryesore: një sepse emri është i ngjashëm Galata-Kalasa, dhe e dyta lumi i Kalasës kalon në krahun perëdimor të Kalasë që është në qëndër të fshatit. Ky lumë derdhet në det afër Delvinës.

Kalaja e Kalasës është pushtuar nga osmanët në vitet 1479-1482. Historiani grek P. Aravantinos Καλιάσσα-Kalasa ( Ku është edhe një kështjellë mesjetare ) Kalasa: fshat i Delvinës, banorët e të cilit posedonin të drejtën të merrnin të dhjetën nga fshatrat e krishtera të Himarës para kohës së Ali Pashës, duke marrë 90 akçe nga çdo familje.

