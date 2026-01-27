logo
27
Jepet me qira ambient në Ksamil, i përshtatshëm për magazinë

27/01/26

Jepet me qira ambient në Ksamil, i përshtatshëm për magazinë dhe depozitim.

 

Sipërfaqe: 230 m²
Ambiente të jashtme ndihmëse
Hapësirë parkimi
2 tualete
1 dhomë ndihmëse

 

Kontakt: 069 43 15 314

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është qiradhënësi.

 

