Jepet me qira ambient në Ksamil, i përshtatshëm për magazinë
Jepet me qira ambient në Ksamil, i përshtatshëm për magazinë dhe depozitim.
Sipërfaqe: 230 m²
Ambiente të jashtme ndihmëse
Hapësirë parkimi
2 tualete
1 dhomë ndihmëse
Kontakt: 069 43 15 314
