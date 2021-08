Ish themeluesi i PD Sarandë: Drejtuesit e PD të transferohen te selia e Partisë Socialiste

Ilirjan Çukaj, një nga themeluesit e Partisë Demokratike të Sarandës, duke parë heshtjen e drejtuesve aktual të PD ndaj problematikave që shqetësojnë qytetarët, shkruan në faqrn e tij në facebook:

Kam nje sugjerim per drejtuesit e PD-së, pse nuk tranferohen në seline e PS-së se unë vetem opozitë nuk shoh ne kete vend.

Me kete tablo politike e kemi te sigurtë pushtetin e rilindjes edhe per tre mandate të tjera.

Kjo pauze e stergjatur ne kohe si mund te quhet: letrargji politike, shterim intelektual, dorezim pa kushte apo pajtueshmeri me te keqen…!?

Ne të gjitha rastet pasojat do jene fatale per kete popull, per vendin e demokracine…!

Per çfare u luftua kaq kohe, per çfare u sakrifikuan shume njerez ne proçesin e ndertimit të nje shteti te se drejtes, të njerezve të lire, të vendosjes se nje demokracie të gjere qe t’i sherbeje njerezve e mendimit të lirë…!?

Per t’i sherbyer nje pushteti qe vret lirine, qe vjedh e varferon popullin e tij, qe mbjell friken, qe largon rinine, qe pasuron të babeziturit e pushtetit autokratik dhe qe nuk di ku shkon..!

Opozita o të shkundet nga plogeshtia e te rivitalizohet, ose të deklaroje shperberrjen si e pafuqishme per të rezuar kete pushtet të pashpirt dhe t’i hapë rrugen nje force të re gjithperfshirrese, me orientim të qarte, me fuqi të shtuara, me besim te vetja e vlerat e demokracise per ta shembur per të dyten here kete rregjim totalitar me qellim të Rilind Shqiperia..! – shkruan Ilirjan Çukaj.