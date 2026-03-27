Investim 500 mijë euro për rikualifikimin e rrugëve dhe shesheve në Gjashtë dhe Metoq

27/03/2619:09

Një tjetër investim në infrastrukturën urbane pritet të marrë jetë në zonën e Sarandës, konkretisht në lagjet Gjashtë dhe Metoq, ku është shpallur procedura e tenderit për rikualifikimin e rrugëve të brendshme dhe shesheve.

 

Sipas të dhënave zyrtare, objekti i kontratës është “Rikualifikim i rrugëve të brendshme dhe shesheve Gjashtë, Metoq”, një projekt që synon përmirësimin e ndjeshëm të infrastrukturës rrugore dhe hapësirave publike në këto zona me zhvillim të shpejtë urban.

 

Fondi limit i këtij projekti është përcaktuar në vlerën 41,533,333 lekë pa TVSH dhe financimi bëhet nga buxheti i Bashkisë Sarandë. Duke llogaritur edhe Tatimin mbi Vlerën e Shtuar prej 20%, vlera totale e investimit arrin në rreth 49,839,999 lekë me TVSH, çka e bën këtë një ndër ndërhyrjet më të konsiderueshme infrastrukturore në nivel lokal.

 

Punimet që do të realizohen klasifikohen punime ndërtimore për rrugë, duke përfshirë ndërhyrje në rikonstruksionin e rrugëve ekzistuese, përmirësimin e shesheve dhe krijimin e kushteve më të mira për qarkullimin dhe jetesën e banorëve.

 

Afati i zbatimit të kontratës është parashikuar të jetë 5 muaj nga momenti i nisjes së punimeve, çka nënkupton një realizim relativisht të shpejtë të projektit, nëse procedurat vijojnë pa vonesa.

 

Ky investim vjen në një kohë kur zona të ndryshme të Sarandës, përfshirë Gjashtë dhe Metoq, po përballen me nevojë të shtuar për infrastrukturë moderne, për shkak të rritjes së ndërtimeve dhe fluksit të banorëve, sidomos gjatë sezonit turistik. Saranda Web

 

