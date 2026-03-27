Investim 360 mijë euro për rrugët e brendshme në “Baba Rexhepi” dhe Lagjen nr. 3 në Sarandë

27/03/26 19:43

Bashkia Sarandë ka shpallur një tjetër procedurë prokurimi për përmirësimin e infrastrukturës rrugore në qytet, duke synuar ndërhyrje konkrete në dy zona të rëndësishme urbane.

 

 

Bëhet fjalë për projektin “Rikualifikim i rrugëve të brendshme në Lagjen ‘Baba Rexhepi’ dhe Lagjen nr. 3”, i cili pritet të ndikojë drejtpërdrejt në përmirësimin e kushteve të qarkullimit dhe jetesës për banorët e këtyre lagjeve.

 

Fondi limit për këtë projekt është 31,791,533 lekë pa TVSH. Duke përfshirë edhe TVSH-në prej 20%, vlera totale e investimit arrin në rreth 38,149,840 lekë me TVSH.

 

Afati për realizimin e punimeve është parashikuar të jetë 3 muaj, çka synon një përfundim të shpejtë të projektit dhe minimizimin e shqetësimeve për banorët gjatë zbatimit.

Sipas njoftimit, afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave është data 8 prill 2026, ora 09:00, ndërsa procesi do të zhvillohet nga Bashkia Sarandë, me adresë në rrugën “Abedin Dino”, Lagja nr. 1.

 

Ky investim vjen në vazhdën e projekteve të tjera të shpallura për rikualifikimin e rrugëve në qytet, duke reflektuar nevojën në rritje për përmirësimin e infrastrukturës në zonat urbane të Sarandës, veçanërisht në lagjet me densitet të lartë banimi. Saranda Web

 

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

