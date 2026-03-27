Investim 360 mijë euro për rrugët e brendshme në “Baba Rexhepi” dhe Lagjen nr. 3 në Sarandë
Bashkia Sarandë ka shpallur një tjetër procedurë prokurimi për përmirësimin e infrastrukturës rrugore në qytet, duke synuar ndërhyrje konkrete në dy zona të rëndësishme urbane.
Bëhet fjalë për projektin “Rikualifikim i rrugëve të brendshme në Lagjen ‘Baba Rexhepi’ dhe Lagjen nr. 3”, i cili pritet të ndikojë drejtpërdrejt në përmirësimin e kushteve të qarkullimit dhe jetesës për banorët e këtyre lagjeve.
Fondi limit për këtë projekt është 31,791,533 lekë pa TVSH. Duke përfshirë edhe TVSH-në prej 20%, vlera totale e investimit arrin në rreth 38,149,840 lekë me TVSH.
Afati për realizimin e punimeve është parashikuar të jetë 3 muaj, çka synon një përfundim të shpejtë të projektit dhe minimizimin e shqetësimeve për banorët gjatë zbatimit.
Sipas njoftimit, afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave është data 8 prill 2026, ora 09:00, ndërsa procesi do të zhvillohet nga Bashkia Sarandë, me adresë në rrugën “Abedin Dino”, Lagja nr. 1.
Ky investim vjen në vazhdën e projekteve të tjera të shpallura për rikualifikimin e rrugëve në qytet, duke reflektuar nevojën në rritje për përmirësimin e infrastrukturës në zonat urbane të Sarandës, veçanërisht në lagjet me densitet të lartë banimi. Saranda Web
