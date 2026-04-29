IKMT prish tendat e disa lokaleve në Ksamil, nesër në Sarandë – VIDEO

29/04/2614:52

Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, në bashkëpunim me IMT-në vendore dhe me mbështetjen e Policisë së Shtetit, ka nisur sot një aksion në territorin e Bashkisë Sarandë, me fokus goditjen e ndërtimeve pa leje dhe lirimin e hapësirave publike.

 

 

Ndërhyrja ka filluar në njësinë administrative të Ksamilit, ku po prishen tenda dhe struktura të disa lokaleve, të ngritura pa dokumentacionin përkatës. Sipas informacionit, aksioni do të vijojë edhe ditën e nesërme në qytetin e Sarandës.

 

Në total, parashikohet prishja e 10 objekteve, mes të cilave struktura beton/arme, metalike dhe prej druri. Objektet janë konstatuar si ndërtime pa leje dhe në shkelje të ligjit.

 

Për të gjitha rastet, IKMT thotë se ka ndjekur procedurat ligjore dhe ka marrë masat përkatëse administrative, ndërsa ndërhyrja synon rikthimin e hapësirave publike dhe vendosjen e ligjshmërisë në zonat me aktivitet të lartë turistik.

 

