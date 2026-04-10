Igli Gjoca humb jetën tragjikisht si pasojë e kontaktit nga rryma elektrike
Një i ri 31 vjeçar ka humbur jetën si pasojë e kontaktit nga rryma elektrike. Viktima është Igli Gjoca, nga Bajkaj, Delvinë, pronar i një servisi automjetesh në zonën e Vrionit.
Pavarësisht se ai është transportuar menjëherë drejt spitalit në Sarandë, nuk ka mundur të rikthehet në jetë.
Igli ishte i martuar dhe priste të sillte në jetë një vajzë.
Ndarja e parakohshme nga jeta e Igli Gjoca ka pikëlluar thellë familjarët, miqtë dhe gjithë komunitetin në Sarandë dhe Delvinë.
Një i ri plot jetë dhe ëndrra, Igli do të kujtohet gjithmonë me dashuri nga ata që e njohën.
U prehtë në paqe. 🕊️
