Ice Roll Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e. Ofrohet akomodim

24/09/258:59

Mundësi punësimi në Ksamil

Ice Roll Ksamil kërkon të punësojë:

– Kamarier/e

 

Ofrohet akomodim dhe Pagë shumë e kënaqshme. 

 

📞 Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 554 2584

 

Ice Roll Ksamil

 

 

ℹ️ Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Për përmbajtjen është përgjegjës punëdhënësi.

 

