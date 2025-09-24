Ice Roll Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e. Ofrohet akomodim
Mundësi punësimi në Ksamil
Ice Roll Ksamil kërkon të punësojë:
– Kamarier/e
✅ Ofrohet akomodim dhe Pagë shumë e kënaqshme.
📞 Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 554 2584
ℹ️ Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Për përmbajtjen është përgjegjës punëdhënësi.
