Butrinti fiton bindshëm ndaj Maliqit, Kolonja protagonist me dopietë në ditëlindje
Butrinti Sarandë ka siguruar një fitore të rëndësishme me rezultatin 2-0 ndaj Maliqit, në një ndeshje ku protagonist absolut ishte Alesio Kolonja, autor i të dy golave për skuadrën vendase.
Ndeshja u zhbllokua që në pjesën e parë, kur Kolonja gjeti rrugën e rrjetës duke i dhënë avantazhin Butrintit dhe duke vendosur ritmin e lojës. Në pjesën e dytë, sulmuesi sarandiot vulosi gjithçka me golin e dytë në minutën e 58-të, duke i dhënë ekipit të tij një fitore të merituar.
Takimi u shoqërua edhe me ndërhyrje të forta dhe disa kartonë. Në pjesën e parë u ndëshkuan Lala dhe Mecani, ndërsa në të dytën pati disa zëvendësime dhe një moment vendimtar në minutën e 64-të, kur Pius u ndëshkua me karton të kuq, duke lënë Maliqin me një lojtar më pak.
Butrinti e menaxhoi me qetësi avantazhin deri në fund, duke mos i lënë hapësira kundërshtarit dhe duke siguruar tre pikë të rëndësishme në këtë fazë.
Për Alesio Kolonjën kjo ndeshje kishte një domethënie të veçantë, pasi dy golat e shënuar erdhën pikërisht në ditëlindjen e tij, duke e bërë festën edhe më të bukur.
Takimi u zhvillua pa praninë e tifozëve për shkak të dënimit të fushës, por u ndoq gjerësisht nga publiku pasi u transmetua drejtpërdrejt në Saranda Web, duke i dhënë mundësi tifozëve të jenë pranë ekipit edhe nga distanca.
