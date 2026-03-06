I vodhi një gruaje valixhen, çantën dhe laptopin – arrestohet në flagrancë nga Policia
I vodhi një gruaje valixhen, çantën dhe laptopin – arrestohet në flagrancë nga Policia
Policia e Sarandës ka arrestuar në flagrancë një 49-vjeçar të dyshuar për vjedhje të sendeve personale të një shtetaseje. Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë arrestuan shtetasin A. M., 49 vjeç, banues në Sarandë, i dyshuar për veprën penale “Vjedhja”.
Sipas policisë, më datë 5 mars 2026 një shtetase ka bërë kallëzim se këtij shtetasi i kishte vjedhur një valixhe dhe një çantë, në të cilat ndodheshin sende personale, rroba, një shumë monetare dhe një kompjuter laptop.
Pas kallëzimit, policia ka ndërmarrë veprime të menjëhershme hetimore dhe operacionale, duke bërë të mundur identifikimin, lokalizimin dhe arrestimin e autorit të dyshuar.
Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij, uniformat blu gjetën sendet e vjedhura, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë për veprën penale “Vjedhja”. Saranda Web
