I mori 39-vjeçares nga Saranda 5 mijë euro dhe i kërkonte edhe 50 mijë të tjera: arrestohet

06/10/258:58

Sarandë – E shantazhonte në rrjetet sociale se “do t’i digjeshin dokumentet greke”, 44-vjeçarja nga Durrësi i mori 5000 euro dhe i kërkoi edhe 50 mijë të tjera: arrestohet nga policia

 

Një 44-vjeçare nga Durrësi ka përfunduar në prangat e Policisë, pas hetimeve të zhvilluara nga Seksioni për Hetimin e Krimeve ndaj Pasurisë në Sarandë, nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë.

 

 

E arrestuara është Zyra K, 44 vjeçe, banuese në Durrës, e dyshuar për veprën penale “Shtërngim me anë të kanosjes ose dhunës për dhënie pasurie.”

Hetimet nisën pas kallëzimit të një 39-vjeçareje nga Saranda, S. D., e cila ka deklaruar se ishte bërë pre e shantazhit dhe kërcënimeve të vazhdueshme nga Zyra K. përmes rrjeteve sociale.

 

Sipas të dhënave hetimore, 44-vjeçarja e kërcënonte viktimën duke i thënë se “nuk kishte dokumenta të rregullta greke” dhe se “do ta denonconte, duke i bërë që dokumentet t’i digjeshin”. Nga frika e humbjes së dokumenteve dhe pasojave ligjore, 39-vjeçarja i dha fillimisht 5000 euro, ndërsa autorja vijonte ta shantazhonte, duke i kërkuar edhe 50 000 euro të tjera.

 

Në momentin kur kërkesat për para u shtuan dhe kërcënimet u intensifikuan, viktima vendosi ta denoncojë rastin në polici.

Pas një hetimi të shpejtë dhe koordinuar, policia lokalizoi dhe arrestoi 44-vjeçaren Zyra K.  në Durrës.

 

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, për veprime të mëtejshme hetimore.

 

