HYPERMARKET HALO GROUP SARANDË KËRKON KASIER/E
Hypermarket HALO GROUP në Sarandë kërkon të punësojë: – Kasier/e Ambient pune familjar Punësim të qëndrueshëm gjatë gjithë vitit 💬 Për të aplikuar, kontaktoni në 069 261 5363 Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
