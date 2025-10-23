logo
HYPERMARKET HALO GROUP SARANDË KËRKON KASIER/E

23/10/2511:51

Hypermarket HALO GROUP në Sarandë kërkon të punësojë: – Kasier/e Ambient pune familjar Punësim të qëndrueshëm gjatë gjithë vitit 💬 Për të aplikuar, kontaktoni në 069 261 5363       ℹ️  Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.  

