Humbi betejën në spitalin e Athinës, familja e Anastas Nikës njoftim për lamtumirën e fundit

Te dashur miq,

Me keqardhje ju lajmeroj qe babai, Anastas Nika sot ne mengjes u bashkua me Zotin ne spitalin e Athines.

Presim ngushellimet te “Shtepia funerale Bebri” (ne limion perball varrezave).

Varrimi do jete neser ne oren 13:00 ne varrezat e Sarandes.

Me respekt familja Nika!

Dear friends,

I want to inform you that my father Anastas Nika is with our heavenly Father.

Funeral ceremony is going to take place tomorrow at 1.00 p.m.

With respekt

Nika family!