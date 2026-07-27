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HR Studio në Sarandë kërkon Konsulente shitjesh dhe Punonjës Magazine

27/07/2613:30

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HR Studio në Sarandë kërkon të punësojë Konsulente shitjesh dhe Punonjës Magazine

 

Puna nga dita e Hëna në të Shtunë

Ofrohen kushte shumë të mira pune
Ambient profesional
Pagesë shumë e mirë

Kontakt: +355 694 504 920

 

HR Studio në Sarandë kërkon Konsulente shitjesh dhe Punonjës Magazine

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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