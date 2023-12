Hotelet e Ksamilit i drejtohen Prokurorisë: Na mashtruan hackerat, të gjenden kudo ku janë

Alarm për e-mailet mashtruese në hotele, denoncimi i parë në Sarandë. Prokuroria shkresë kompanisë “Whatsapp”

Prej muajsh në e-mailet zyrtare të Hoteleve të Sarandës po vijnë mesazhe “mashtruese” nga individë me të dhëna të rreme. Duke u hequr si klientë që duan të kryejnë rezervime apo si klientë të pakënaqur, ata dërgojnë mesazhe duke bashkangjitur skedarë të formatit .zip.

Me pretendimin se kanë një listë pakënaqësish ndaj hotelit, apo kërkesa specifike lidhur me rezervimin, ata i kërkojnë personit që menaxhon e-mailin e hotelit, që të hapë këto skedarë me qëllim njohjen me të dhënat që klienti ka nisur. Në jo pak raste, kërkesa është bërë edhe përmes aplikacionit “Whatsapp” në të njëjtën formë. Pas hapjes së skedarit, mashtruesi nga ana tjetër arrin të vjedhë të dhëna kompjuterike apo bankare duke mundësuar vjedhjen e parave nga kartat e klientëve.

Ditën e djeshme, gjyqtari Alban Veçani ka pranuar kërkesën e Prokurores Esmeranda Basho, për detyrimin e kompanisë “Whatsapp” që t’i dorëzojë oficerëve të policisë të dhënat kompjuterike të një numri telefoni, me qëllim identifikimin e një personi që fshihet pas nje rasti të tillë mashtrimi në Ksamil.Konkretisht Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit me shkresën nr.1139k datë 29.05.2023 ka referuar materialet hetimore mbi bazën e të cilave është regjistruar procedimi penal nr.287/2023 per veprën penale “Mashtrim kompjuterik” parashikuar nga neni 143/b/1 i Kodit Penal.

Në analizë të materialit ka rezultuar se në datë 22.05.2023, nga Oficerët e Policisë Gjyqësore të Njësisë “C”, Hetimi Krimit Kompjuterik, pranë Departamentit të Policisë Kriminale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, është shkuar pranë “O… Hotel”, në Ksamil dhe i është marrë kallzimi i shtetasit E. T, pasi dyshohet se persona të panjohur të kenë ndërhyrë në të dhënat e biznesit të tij.Më datë 02.05.2023, ka bërë kallzim penal shtetasi E. T. pasi ka konstatuar se më datë 12.04.2023 ne aplikacionin e Booking i ka ardhur një mesazh nga klientja Tina Mailes dhe në të cilin i kishte shkruajtur se ajo se bashku me shokët e saj do vinin në hotelin e tij. Ajo i kishte shkruajtur që ta kontaktonte në numrin e “Telegram” +447423****** dhe që ti kërkonte ti jepte të dhëna shtesë në lidhje me akomodimin e saj në hotelin e tij.

Tek mesazhi në Booking ajo i ka shkruar që ju lutem më kontaktoni në “Telegram” ose përndryshe do të bëj anullimin e rezervimit. Më datë 13 Prill 2023 i ka shkruajtur në rrjetin social dhe ka kontaktuar me të. Ajo i ka kthyer pergjigje më datë 12.04.023 dhe i thoshte që ajo kishte rezervuar një dhomë në hotelin e tij dhe i ka shprehur që kishte alergji nga një numër i madh kimikatesh dhe për këtë arsye ajo i ka derguar një link e cila ishte në formatin zip dhe që ishte me passëord 2023. Ajo e ka njoftuar se ky link duhet të hapej nga një kompjuter sepse në aparatin celular nuk hapet. Më pas kallzuesi e ka hapur këtë link në laptopin e tij dhe e ka shkarkuar. Mbas shkarkimit të “file” i cili ishte në formatin zip, ska konstatuar asnjë anomali dhe ska kuptuar asnjë.

Më pas më datë 20 Maj 2023 i ka shkuar një mesazh në Boooking në të cilin i shkruanin se një nga klientët e tij ka pasur një faturim jo korrekt dhe se klientit i janë marrë më shumë para se sa kerkohej për të bërë rezervimin në hotel. Gjithashtu, të premten më datë 19.05.2023 ka pasur një ankesë nga një klient tjetër i cili i ka shkruajtur kallëzuesit në “Whatsapp” dhe që i ka thënë që ishte një person i cili prezantohej si menaxhere e “O… Hotel” dhe me numer telefoni 00306982****** dhe që i kishte dërguar një link për të bërë rezervimin në hotelin e kallzuesit. “File-in” në fillim e ka shkarkuar në laptopin e tij dhe që më pas këtë laptop e kishte formatuar pasi dyshonte që hakuesit i kanë marre të gjitha të dhënat e llogarive të tija nga ky laptop pasi aty i ka pasur ruajtur të gjitha.

Kallzuesi ka dorezuar me screenshot bisedat e zhvilluara në rrjetin social “Whatsapp”, “Telegram”, dhe tek “Booking”. Në rastin konkret, procedimi penal është regjistruar për veprën penale të “Mashtrimit kompjuterik”, parashikuar nga neni 143/b/1 i Kodit Penal. Duke qenë se neni 143/b i Kodit Penal bën pjesë në kategorinë e veprave penale të kryera nëpërmjet sistemeve kompjuterike, ku sistemi përdoret si mjet për të ndërhyrë në një sistem, plotësohet kushti i procedimit për vepra penale në fushën e teknologjisë së informacionit.Në këto kushte, bazuar në nenin 191/a të Kodit të Procedurës Penale është e nevojshme të urdhërohet shoqëria “WhatsApp LLC”, në cilësinë e ofruesit të shërbimit për rrjetin social “WhatsApp”, që të dorëzojë të dhënat kompjuterike të regjistruara lidhur me profilin dhe adresën elektronike të mësipërme, organeve të policisë gjyqësore të Republikës së Shqipërisë.

Me kërkesë të Prokurores Esmeranda Basho, Gjyqtari Alban Veçani në seancën e 18 dhjetorit ka vendosur: Pranimin e kërkesës së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë. Detyrimin e kompanisë “WhatsApp LLC” me adresë: “WhatsApp LLC, 1601 Willoë Road, Menlo Park, California 94025, Shtetet e Bashkuara të Amerikës”, për t’u dorëzuar organeve të policisë gjyqësore të Drejtorisë për Hetimin e Krimeve Kibernetike pranë Departamentit të Policisë Kriminale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit të Republikës së Shqipërisë dhe paraqitjen në formë elektronike të të dhënave kompjuterike që lidhen me: Të dhënat e përdoruesit dhe përmbajtjes së profilit në rrjetin social “WhatsAPP”, të dhënat e regjistrimit si emër, mbiemër, datëlindje, adresa, adresa e postës elektronike, numër telefoni, adresat e lidhura, duke përcaktuar dhe ndryshimet e bëra nga data 01.01.2023 e në vazhdim për përdoruesin e numrit të telefonit: +306982****** – IP-të nga të cilat është aksesuar numri i telefonit: +306982****** IP-të e logimit duke vënë në dispozicion dhe momentet kohore të përdorimit të tyre (Timestamp), nga data 01.01.2023 e në vazhdim.