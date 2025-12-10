logo
0
Rezervime Suvenire

Hotel Ari në Sarandë kërkon punonjëse për mirëmbajtje dhe pastrim

10/12/259:50

Shperndaje:

Hotel Ari në Sarandë kërkon punonjëse për mirëmbajtje dhe pastrim

 

Ofrohet punësim vjetor
Ambient i sigurt dhe kushte të mira pune

 

Kontakt për info & aplikim 069 271 9975

 

Adresa: Hotel Ari, Shëtitorja e Sarandës

 

Hotel ARI kërkon Punonjëse për Mëngjeset, Pjatalarëse dhe Punonjëse për hotelin

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Hotel Ari në Sarandë kërkon punonjëse për mirëmbajtje dhe pastrim

Hotel Ari në Sarandë kërkon punonjëse për mirëmbajtje dhe pastrim
Adriatik Lapaj nis protestën pa kthim përballë Kryeministrisë! &#8211; “E nisa i vetëm, bashkohuni!”

Adriatik Lapaj nis protestën pa kthim përballë Kryeministrisë! – “E nisa i vetëm, bashkohuni!”
Ndahet nga jeta Aristidh Vasil Angjeli, një prej inxhinierëve dhe kontribuuesve të hershëm të ndërtimit

Ndahet nga jeta Aristidh Vasil Angjeli, një prej inxhinierëve dhe kontribuuesve të hershëm të ndërtimit
Butrinti mposht Shkumbinin 2-0 me gola në minutat e fundit &#8211; VIDEO

Butrinti mposht Shkumbinin 2-0 me gola në minutat e fundit – VIDEO
Butrinti – Shkumbini, sot në orën 13:00 LIVE në Saranda Web

Butrinti – Shkumbini, sot në orën 13:00 LIVE në Saranda Web
Rruga e shembur në Vllahat – një lagje mbetet e izoluar pas rrëshqitjes së tokës &#8211; VIDEO

Rruga e shembur në Vllahat – një lagje mbetet e izoluar pas rrëshqitjes së tokës – VIDEO

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19

 DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.