Hotel Ari në Sarandë kërkon punonjëse për mirëmbajtje dhe pastrim
Hotel Ari në Sarandë kërkon punonjëse për mirëmbajtje dhe pastrim
Ofrohet punësim vjetor
Ambient i sigurt dhe kushte të mira pune
Kontakt për info & aplikim 069 271 9975
Adresa: Hotel Ari, Shëtitorja e Sarandës
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
