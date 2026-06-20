Hotel Apollon në Sarandë kërkon të punësojë Banakier/e për beach bar
Hotel Apollon në Sarandë kërkon të punësojë Banakier/e për beach bar.
Të ketë eksperiencë pune.
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 069 232 0407
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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