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Hotel Apollon në Sarandë kërkon të punësojë Banakier/e për beach bar

20/06/2618:47

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Hotel Apollon në Sarandë kërkon të punësojë Banakier/e për beach bar.

Të ketë eksperiencë pune.

 

Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 069 232 0407

 

Hotel Apollon në Sarandë kërkon të punësojë Banakier/e për beach bar

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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