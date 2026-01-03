Hëna e Ujkut – Viti i Ri nis me spektakël qiellor, shenjat e horoskopit që preken nga ky fenomen
Viti i Ri nis me “spektakël qiellor”: Sonte shfaqet Hëna e Ujkut – cilat shenja të horoskopit do të preken nga ky fenomen
Viti i Ri 2026 nis me një spektakël të veçantë qiellor. Hëna e parë e plotë e vitit, e njohur ndryshe si “Hëna e Ujkut”, pritet të ndriçojë qiellin e natës këtë të shtunë, duke ofruar një pamje madhështore për të gjithë ata që do të kenë fatin të shohin një qiell të kthjellët.
Dukshmëria e këtij fenomeni do të varet nga kushtet e motit, por nëse retë nuk do ta pengojnë pamjen, Hëna pritet të shfaqet jashtëzakonisht e madhe dhe e ndritshme. Sipas astronomëve, hera tjetër kur Hëna do të duket kaq imponuese do të jetë vetëm në nëntor 2026.
Hëna e Ujkut – Superhëna e katërt radhazi
“Hëna e Ujkut” e këtij viti është gjithashtu superhëna e katërt radhazi, pas:
- Hënës së Korrjes në tetor
- Hënës së Kastorit në nëntor
- “Hënës së Ftohtë” në dhjetor
Ky zinxhir superhënash e bën fillimin e vitit 2026 edhe më të veçantë nga ana astronomike.
13 hëna të plota në vitin 2026
Një tjetër fakt interesant është se viti 2026 do të ketë gjithsej 13 hëna të plota, në vend të 12. Muaji maj do të sjellë dy hëna të plota, ku e dyta njihet si “Hëna Blu” – një fenomen që ndodh mesatarisht çdo dy vjet e gjysmë. Prej këtij fenomeni rrjedh edhe shprehja e njohur “një herë në një hënë blu”.
Pse quhet “Hëna e Ujkut”?
Sipas Old Farmer’s Almanac, emri “Hëna e Ujkut” vjen nga traditat e amerikanëve autoktonë. Gjatë netëve të ftohta të dimrit, ata dëgjonin ulërimat e ujqërve të uritur që, për shkak të mungesës së ushqimit, afroheshin pranë vendbanimeve njerëzore. Këto tinguj u bënë simbol i kësaj hëne të plotë dimërore.
Cilat shenja të horoskopit do të preken më shumë nga “Hëna e Ujkut”?
Hëna e plotë sjell gjithmonë ndryshime të fuqishme emocionale, por këtë herë ndikimi do të ndihet veçanërisht te:
- Gaforrja
- Peshorja
- Dashi
- Bricjapi
Ndikimi i saj pritet të zgjasë rreth dy javë, me fokus te emocionet, familja, shtëpia dhe ndjenja e sigurisë së brendshme.
Gaforrja, si shenja e lidhur drejtpërdrejt me Hënën, thekson nostalgjinë, nevojën për ngrohtësi dhe kujdes, por edhe një ndjeshmëri më të lartë ndaj fjalëve dhe veprimeve të të tjerëve.
Kjo periudhë sjell edhe qartësi emocionale: bëhet më e lehtë të dalloni se çfarë ju ushqen shpirtërisht dhe çfarë ju shteron. Është një moment i favorshëm për:
- mbylljen e çështjeve të vjetra familjare
- sqarimin e marrëdhënieve të së kaluarës
- marrjen e vendimeve të rëndësishme që lidhen me shtëpinë, zhvendosjen apo raportin me prindërit
Megjithatë, astrologët këshillojnë kujdes ndaj reagimeve impulsive dhe theksojnë rëndësinë e dëgjimit të zërit të brendshëm.
Një ftesë për ekuilibër emocional
Hëna e Plotë në Gaforre na kujton se kujdesi për të tjerët nuk duhet të vijë në kurriz të paqes personale. Kjo periudhë është ideale për falje, lehtësim emocional dhe çlirim nga gjithçka që ju lidh me të kaluarën dhe dëmton ndjenjën e sigurisë në të tashmen.
Një arsye më shumë për të ngritur sytë nga qielli sonte dhe për të reflektuar nën dritën e Hënës së Ujkut. 🌕
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
03/01/2610:29
Suvenire nga Saranda
03/01/2610:29
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14
03/01/2610:29
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7
03/01/2610:29
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10
03/01/2610:29