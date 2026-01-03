logo
0
Rezervime Suvenire

Hëna e Ujkut – Viti i Ri nis me spektakël qiellor, shenjat e horoskopit që preken nga ky fenomen

03/01/2610:29

Shperndaje:

Viti i Ri nis me “spektakël qiellor”: Sonte shfaqet Hëna e Ujkut – cilat shenja të horoskopit do të preken nga ky fenomen

 

Viti i Ri 2026 nis me një spektakël të veçantë qiellor. Hëna e parë e plotë e vitit, e njohur ndryshe si “Hëna e Ujkut”, pritet të ndriçojë qiellin e natës këtë të shtunë, duke ofruar një pamje madhështore për të gjithë ata që do të kenë fatin të shohin një qiell të kthjellët.

 

Hëna e Ujkut – Viti i Ri nis me “spektakël qiellor”, cilat shenja të horoskopit do të preken nga ky fenomen

 

 

Dukshmëria e këtij fenomeni do të varet nga kushtet e motit, por nëse retë nuk do ta pengojnë pamjen, Hëna pritet të shfaqet jashtëzakonisht e madhe dhe e ndritshme. Sipas astronomëve, hera tjetër kur Hëna do të duket kaq imponuese do të jetë vetëm në nëntor 2026.

 

Hëna e Ujkut – Superhëna e katërt radhazi

 

“Hëna e Ujkut” e këtij viti është gjithashtu superhëna e katërt radhazi, pas:

 

  • Hënës së Korrjes në tetor
  • Hënës së Kastorit në nëntor
  • “Hënës së Ftohtë” në dhjetor

 

Ky zinxhir superhënash e bën fillimin e vitit 2026 edhe më të veçantë nga ana astronomike.

13 hëna të plota në vitin 2026

 

Një tjetër fakt interesant është se viti 2026 do të ketë gjithsej 13 hëna të plota, në vend të 12. Muaji maj do të sjellë dy hëna të plota, ku e dyta njihet si “Hëna Blu” – një fenomen që ndodh mesatarisht çdo dy vjet e gjysmë. Prej këtij fenomeni rrjedh edhe shprehja e njohur “një herë në një hënë blu”.

Pse quhet “Hëna e Ujkut”?

 

Sipas Old Farmer’s Almanac, emri “Hëna e Ujkut” vjen nga traditat e amerikanëve autoktonë. Gjatë netëve të ftohta të dimrit, ata dëgjonin ulërimat e ujqërve të uritur që, për shkak të mungesës së ushqimit, afroheshin pranë vendbanimeve njerëzore. Këto tinguj u bënë simbol i kësaj hëne të plotë dimërore.

Cilat shenja të horoskopit do të preken më shumë nga “Hëna e Ujkut”?

 

Hëna e plotë sjell gjithmonë ndryshime të fuqishme emocionale, por këtë herë ndikimi do të ndihet veçanërisht te:

  • Gaforrja
  • Peshorja
  • Dashi
  • Bricjapi

Ndikimi i saj pritet të zgjasë rreth dy javë, me fokus te emocionet, familja, shtëpia dhe ndjenja e sigurisë së brendshme.

 

Gaforrja, si shenja e lidhur drejtpërdrejt me Hënën, thekson nostalgjinë, nevojën për ngrohtësi dhe kujdes, por edhe një ndjeshmëri më të lartë ndaj fjalëve dhe veprimeve të të tjerëve.

 

Kjo periudhë sjell edhe qartësi emocionale: bëhet më e lehtë të dalloni se çfarë ju ushqen shpirtërisht dhe çfarë ju shteron. Është një moment i favorshëm për:

  • mbylljen e çështjeve të vjetra familjare
  • sqarimin e marrëdhënieve të së kaluarës
  • marrjen e vendimeve të rëndësishme që lidhen me shtëpinë, zhvendosjen apo raportin me prindërit

Megjithatë, astrologët këshillojnë kujdes ndaj reagimeve impulsive dhe theksojnë rëndësinë e dëgjimit të zërit të brendshëm.

Një ftesë për ekuilibër emocional

 

Hëna e Plotë në Gaforre na kujton se kujdesi për të tjerët nuk duhet të vijë në kurriz të paqes personale. Kjo periudhë është ideale për falje, lehtësim emocional dhe çlirim nga gjithçka që ju lidh me të kaluarën dhe dëmton ndjenjën e sigurisë në të tashmen.

 

Një arsye më shumë për të ngritur sytë nga qielli sonte dhe për të reflektuar nën dritën e Hënës së Ujkut. 🌕

 

Vjen në jetë foshnja e parë për vitin 2026 në Sarandë

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Në janar nis rivlerësimi i pasurive/ Kush përfiton dhe kush humbet nga rivlerësimi

Në janar nis rivlerësimi i pasurive/ Kush përfiton dhe kush humbet nga rivlerësimi
Sulmet ushtarake mbi Venezuelë, Trump: Kemi kapur Maduron dhe bashkëshorten e tij

Sulmet ushtarake mbi Venezuelë, Trump: Kemi kapur Maduron dhe bashkëshorten e tij
Vjen në jetë foshnja e parë për vitin 2026 në Sarandë

Vjen në jetë foshnja e parë për vitin 2026 në Sarandë
10 minuta shi dhe rruga e përfunduar në prag të votimeve përmbytet &#8211; VIDEO

10 minuta shi dhe rruga e përfunduar në prag të votimeve përmbytet – VIDEO
Dy makina përplasen në hyrje të qytetit, drejtuesja dërgohet me urgjencë në spital

Dy makina përplasen në hyrje të qytetit, drejtuesja dërgohet me urgjencë në spital
Arrestohet ditën e parë të vitit 2026 për drejtim mjeti në gjendje të dehur

Arrestohet ditën e parë të vitit 2026 për drejtim mjeti në gjendje të dehur

Suvenire

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.