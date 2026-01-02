logo
Vjen në jetë foshnja e parë për vitin 2026 në Sarandë

02/01/2621:39

Vjen në jetë foshnja e parë për vitin 2026 në Sarandë ❤️

 

Almea është vajza e parë e çiftit Alban dhe Mevlie Veçani, duke sjellë gëzim dhe shpresë për familjen dhe të afërmit.

 

Vjen në jetë foshnja e parë për vitin 2026 në Sarandë

 

Urime dhe jetë të gjatë vogëlushes! 🌸

 

Saranda priti Vitin e Ri 2026 me spektakël fishekzjarresh dhe atmosferës festive – VIDEO

 

Vjen në jetë foshnja e parë për vitin 2026 në Sarandë

