Vjen në jetë foshnja e parë për vitin 2026 në Sarandë
Vjen në jetë foshnja e parë për vitin 2026 në Sarandë ❤️
Almea është vajza e parë e çiftit Alban dhe Mevlie Veçani, duke sjellë gëzim dhe shpresë për familjen dhe të afërmit.
Urime dhe jetë të gjatë vogëlushes! 🌸
Saranda priti Vitin e Ri 2026 me spektakël fishekzjarresh dhe atmosferës festive – VIDEO
