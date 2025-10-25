Grevë në doganat greke, të hënën në mëngjes lejohet kalim vetëm me “duar në xhepa”
Të Hënën, më 27 tetor 2025, në pikat kufitare Qafë Botë dhe Kakavijë, nuk do të lejohet qarkullimi i automjeteve për një periudhë katërorëshe, për shkak të grevës së doganierëve grekë.
Sipas njoftimit nga pala greke, nga ora 06:00 deri në orën 10:00 (me orën shqiptare), do të ndalohet kalimi i mjeteve në të dy drejtimet e kufirit.
Gjatë kësaj kohe, do të lejohen vetëm këmbësorët pa bagazhe dhe automjetet që kanë emergjenca shëndetësore.
Udhëtarët që planifikojnë të kalojnë kufirin me automjete në datën 27 tetor, këshillohen të zgjedhin orare të tjera të ditës, për të shmangur pritjet dhe vonesat që mund të shkaktojë kjo ndërprerje e përkohshme.
Grevë të ngjashme doganierët grekë kanë zhvilluar edhe më parë, duke ndikuar në fluksin e udhëtarëve dhe qarkullimin tregtar mes dy vendeve. Autoritetet pritet të rikthejnë normalitetin menjëherë pas përfundimit të grevës.
