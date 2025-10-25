logo
0
Rezervime Suvenire

Grevë në doganat greke, të hënën në mëngjes lejohet kalim vetëm me “duar në xhepa”

25/10/2518:04

Shperndaje:

Grevë në doganat greke, të hënën në mëngjes lejohet kalim vetëm me “duar në xhepa”

 

Të Hënën, më 27 tetor 2025, në pikat kufitare Qafë Botë dhe Kakavijë, nuk do të lejohet qarkullimi i automjeteve për një periudhë katërorëshe, për shkak të grevës së doganierëve grekë.

 

 

Sipas njoftimit nga pala greke, nga ora 06:00 deri në orën 10:00 (me orën shqiptare), do të ndalohet kalimi i mjeteve në të dy drejtimet e kufirit.

Gjatë kësaj kohe, do të lejohen vetëm këmbësorët pa bagazhe dhe automjetet që kanë emergjenca shëndetësore.

 

Udhëtarët që planifikojnë të kalojnë kufirin me automjete në datën 27 tetor, këshillohen të zgjedhin orare të tjera të ditës, për të shmangur pritjet dhe vonesat që mund të shkaktojë kjo ndërprerje e përkohshme.

 

Grevë të ngjashme doganierët grekë kanë zhvilluar edhe më parë, duke ndikuar në fluksin e udhëtarëve dhe qarkullimin tregtar mes dy vendeve. Autoritetet pritet të rikthejnë normalitetin menjëherë pas përfundimit të grevës.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

 

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Butrinti përballet me Eagle FC në Kamëz – LIVE në Saranda Web

Butrinti përballet me Eagle FC në Kamëz – LIVE në Saranda Web
Grevë në doganat greke, të hënën në mëngjes lejohet kalim vetëm me &#8220;duar në xhepa&#8221;

Grevë në doganat greke, të hënën në mëngjes lejohet kalim vetëm me “duar në xhepa”
Manjola Nikollo: Konfliktet e krijuara nga deputetja Ina Zhupa më mbyllën derën e PD Sarandë &#8211; VIDEO

Manjola Nikollo: Konfliktet e krijuara nga deputetja Ina Zhupa më mbyllën derën e PD Sarandë – VIDEO
Roal Food kërkon të punësojë Financier/e në Sarandë

Roal Food kërkon të punësojë Financier/e në Sarandë
Igumenicë: Varka shqiptare gjysmë e fundosur zbulohet e mbushur me drogë

Igumenicë: Varka shqiptare gjysmë e fundosur zbulohet e mbushur me drogë
Gjysmë shekulli dritë dhe dije: Shkolla “Shefqet Sulejmani” në Gjashtë feston 50-vjetorin

Gjysmë shekulli dritë dhe dije: Shkolla “Shefqet Sulejmani” në Gjashtë feston 50-vjetorin

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.