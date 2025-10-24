Gjysmë shekulli dritë dhe dije: Shkolla “Shefqet Sulejmani” në Gjashtë feston 50-vjetorin
Gjysmë shekulli dritë dhe dije: Shkolla “Shefqet Sulejmani” në Gjashtë feston 50-vjetorin
Në Gjashtë, aty ku fryma e dijes është ndërtuar gur pas guri mbi dashurinë për atdheun dhe përkushtimin ndaj brezave, shkolla 9-vjeçare “Shefqet Sulejmani” kremtoi 50 vjet nga themelimi i saj.
Kjo datë e shënuar, Tetor 2025, nuk është thjesht një jubile — është një kujtesë e gjallë e udhëtimit të gjatë të një institucioni që ka ndriçuar mendjet e qindra e mijëra nxënësve, duke formuar breza qytetarësh, intelektualësh, mjekësh, arsimtarësh e profesionistësh të dalluar në gjithë botën.
Emri që mban kjo shkollë nuk është rastësi.
Shefqet Sulejmani (1918–1943), lindur në Filat të Çamërisë, u vendos me familjen e tij në fshatin Gjashtë të Sarandës, ku u rrit me ndjenja të forta atdhetarie. Ai ishte ndër bijtë më të përkushtuar të lëvizjes antifashiste, duke u dalluar për guxim, vendosmëri dhe dashuri për lirinë.
Në moshë të re, ai mori pjesë në aksione kundër pushtuesve italianë e gjermanë, dhe ra heroikisht në fushën e nderit gjatë viteve të Luftës së Dytë Botërore.
Në kujtim të tij, shkolla e Gjashtës mori emrin “Shefqet Sulejmani”, si simbol i përjetshëm i qëndresës, sakrificës dhe dashurisë për atdheun.
Në vitet ’50, fëmijët e Gjashtës mësonin në një shkollë të vogël fillore në kodrat e fshatit, e ndërtuar nga mësues si Vasil Tunin dhe Fillip Kostën.
Rritja e popullsisë dhe bashkimi i bujqësisë së fshatit me kooperativën e Finiqit krijuan nevojën për një shkollë të re, më të madhe.
Në vitin 1975 u hap godina e re, ku u zhvendosën klasat e arsimit fillor e të mesëm. Projekti i ndërtesës u realizua nga inxhinieri Hysni Bakiri, ndërsa arsimtarët e parë që dhanë dritë në këtë tempull të dijes ishin Liri Bani, Skënder Bani, Zaharulla Kuçiqi, Irini Anagnosti dhe Vasillo Camandioti.
Në atë kohë, shkolla kishte rreth 500 nxënës dhe 16 klasa, me staf prej 28 mësuesish.
Më pas, u shtuan laboratorët e parë, salla e lexim-it, kabineti i biologjisë e kimisë, si dhe terrenet sportive që shërbyen për breza me shpirt gare dhe dashuri për dijen.
Në këtë institucion kanë dhënë kontribut të pashlyeshëm dhjetëra mësues ndër vite, të cilët me pasion e durim kanë formuar njerëz të ditur dhe të ndershëm.
Ndër emrat që kanë mbetur në kujtesë janë:
Kristina Kallojeri, Ymer Çiraku, Mihal Gjika, Stefan Kocaci, Spiro Llaqo, Liljana Xhepa, Zaharulla Kuçiqi, Ksanthe Lapa, Venetike Ibrahimi, Mihal Dhima, Hajma Hitaj, Nazo Beduli, Stavrulla Gjoleka, Vasilio Camandioti, Skënder Bani, Sofia Papa, Areti Vaska, Xhevaire Muço, Tatjana Bakiri, Liri Hasani, Veronika Polo, Pavlina Haxhiraj, Lavdie Himalli, Loreta Zani, Halit Allkushi, Luiza Muho, Sofika Shkëllqimi, Emilio Rexho, Tatjana Çabiri, Albana Veli, Arta Prifti, Filip Kosta, Ilir Dike, Artan Mejdiu, Vladimir Kodhelaj, Gentian Lamë, Lavdie Veli, Mirela Hasanbega, Ana Qesko, Klodiana Feruli, Erma Bregasi, Samuela Xhafo, Antigone Papadhima, Fatmir Musai, Vasil Gjika, Leka Magllara, Eli Toko, dhe shumë të tjerë që e kanë bërë këtë shkollë një fole të vërtetë dijesh.
Këta mësues, me sakrificë e dashuri, kanë lënë gjurmë në çdo brez që ka kaluar nëpër bankat e Gjashtës.
Ashtu si çdo institucion që mbjell vlera, edhe “Shefqet Sulejmani” ka nxjerrë në jetë qindra histori suksesi — djem e vajza që sot përfaqësojnë krenarinë e këtij vendi në fusha të ndryshme.
Në mesin e tyre gjejmë mësues, mjekë, agronomë, ekonomistë, juristë, shkencëtarë, artistë, sportistë e sipërmarrës.
Disa prej emrave të shquar të këtij brezi krenarie janë:
• Halit Allkushi – mësues dhe intelektual i respektuar.
• Ina Kocaqi – mjeke.
• Ylli Piro – agronom dhe drejtues publik.
• Laureta Lika – mësuese.
• Elton Dauti – ekonomist.
• Ermal Bajaj – ekonomist.
• Majlinda Kapurani – veterinere.
• Marsela Dauti – punonjëse sociale.
• Endri Pajollari – shkenca politike.
• Ermira Sulo – dentiste.
• Melisa Piro – mësuese.
• Nertila Murataj – ekonomiste.
• Enxhi Hasani – inxhiniere ndërtimi.
• Roland Latifi – muzikant.
• Reonalda Maze – logopede.
• Alvanda Hasani – mjeke.
• Xhesika Zeneli – gazetare.
• Brisilda Ismaili – farmaciste.
• Akeron Allkushi – poliglot.
• Enkeleana Kolagji – kimiste.
• Parashqevi Stavro – inxhiniere ndërtimi.
• Benito Çuli – futbollist profesionist.
• Rovena Obzova – ekonomiste.
• Eglantina Shamo – psikologe.
• Zenel Feruli – imazherist.
• Roland Latifi – muzikant.
• Fatjon Sadiku – ekonomist.
• Kasim Çule – biznesmen.
• Dorjan Kuçi – shkenca politike.
• Ida Piro – farmaciste.
• Majlinda Dida – infermiere.
• Livia Piro – master-shef kuzhine.
• Anxhela Xhafa – ekonomiste.
• Gespir Piro – biznesmen.
• Adela Nano – ekonomiste.
Të gjithë këta emra janë dëshmia më e bukur se si një shkollë e thjeshtë fshati mund të lindë gjenerata me horizont e vlera që ndriçojnë shumë më larg se kufijtë e Gjashtës.
Në vitin 2015, godina e shkollës u rikonstruktua dhe iu shtua një gjysmë kati i tretë, duke krijuar ambiente të reja, klasa moderne, laboratorë e një bibliotekë bashkëkohore.
Sot, shkolla “Shefqet Sulejmani” frekuentohet nga 247 nxënës dhe mburret me kushte shumë të mira për mësimdhënie, teknologji të përfshirë në procesin arsimor, si dhe një staf arsimtarësh të rinj e plot energji.
Mësuesit e sotëm, duke ndjekur shembullin e paraardhësve, punojnë çdo ditë për të ruajtur identitetin, për të forcuar lidhjen me komunitetin dhe për ta bërë shkollën një vatër të vërtetë formimi qytetar.
Për 50 vjet, shkolla “Shefqet Sulejmani” ka qenë jo vetëm një vend ku mësohet, por edhe ku mësohet të jesh njeri.
Në çdo bankë të saj rri fryma e Shefqet Sulejmanit, simbol i lirisë dhe përkushtimit ndaj atdheut; në çdo libër rri historia e mësuesve që nuk u lodhën kurrë; dhe në çdo zemër të një nxënësi të djeshëm rreh krenaria për shkollën që i dha rrënjë e krahë.
Gjashta feston sot jo vetëm një përvjetor, por një histori dashurie me dijen.
Një histori që vazhdon, çdo mëngjes, me zërin e një mësueseje, me shpresën e një fëmije dhe me dritën e një shkolle që mbetet ndër më të dashurat në Sarandë.
