Gjykata e Sarandës jep vendimin për 4 personat e arrestuar pas dhunimit të Gentian Omerit

Gjykata e Sarandës ka lënë në arrest me burg pa afat 4 të arrestuarit Pjetër, Astrit, Aleksander dhe Anton Ndoj. Prokurori i çështjes Ilir Hoxha ka paraqitur përpara gjykatës provat ndaj të arrestuarve dhe ka kërkuar masën “burg pa afat”, e cila është pranuar nga gjyqtari Alban Veçani.



Të arrestuarit nuk kanë patur pretendime dhe nuk kanë kundërshtuar kërkesën e prokurorit për masën e arrestit në burg. Të 4 të arrestuarit do të tranfferohen drejt burgut të Bënçës pas mbylljes së paraburgimit në Sarandë.



Astrit Ndoj i përplasi makinën Gentian Omerit që ta nxirrte nga rruga dhe ta merrte peng ndërsa shoqërohej nga Pjetër Ndoj, Aleksandër Ndoj, Anton Ndoj dhe Alfred Ndoj.

Mjeti i Omerit përfundoi në kanal ndërsa 5 të afërmit e nxorën me forcë dhe e futën me dhunë në bagazhin e makinës duke e dhunuar për ngacmimin ndaj gruas së martuar dhe e lanë pa ndjenja në rrugë me dhëmbë dhe gishtërinj të thyer.



Shkak i këtij akti dyshohet të jetë bërë ngacmimi i një gruaje të fisit Ndoi nga Gentian Omeri.