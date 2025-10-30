logo
0
Rezervime Suvenire

Gjykata e Apelit lë në fuqi impiantet e ujërave të zeza – Unioni Turistik i drejtohet Gjykatës së Lartë

30/10/2515:55

Shperndaje:

Gjykata e Apelit lë në fuqi impiantet e ujërave të zeza – Unioni Turistik Shqiptar i drejtohet Gjykatës së Lartë

Pas vendimit të Gjykatës së Apelit Administrativ për të lënë në fuqi udhëzimin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjitikës që detyron bizneset bregdetare të instalojnë impiante për trajtimin e ujërave të zeza, Unioni Turistik Shqiptar ka njoftuar se do ta çojë çështjen në Gjykatën e Lartë.

 

 

Kryetari i Unionit, Rrahman Kasa, tha se vendimi është marrë në mbledhjen e strukturave drejtuese të organizatës, duke theksuar se padia do të synojë pezullimin e zbatimit të udhëzimit që sipas tij po vendos barrë të rëndë financiare mbi bizneset turistike.

 

Ky veprim vjen pas rrëzimit të padisë së paraqitur nga Shoqata Rajonale e Turizmit Aulona (ARTA), Shoqata e Turizmit ATA dhe vetë Unioni Turistik Shqiptar, të cilat kishin kërkuar shfuqizimin e nenit 6 të udhëzimit. Ky nen detyron subjektet ekzistuese apo në ndërtim që të instalojnë impiante trajtimi të ujërave të ndotura, në përputhje me aktin normativ të miratuar më 28 dhjetor 2023.

 

Udhëzimi, i cili hyri në fuqi më 2 shkurt 2024, përcakton standardet teknike për menaxhimin e ujërave të ndotura në zonat bregdetare, liqenore dhe pranë lumenjve, duke kërkuar zëvendësimin e gropave septike me sisteme moderne të trajtimit të ujërave. Sipas akteve ligjore, bizneset që nuk zbatojnë kërkesat përballen me gjobat nga 1.5 deri në 2.65 milionë lekë.

 

Gjatë verës 2024, Task-Forca e Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës-Kanalizimeve nisi inspektimet dhe vendosi dënime administrative ndaj dhjetëra subjekteve që nuk kishin vendosur impiantet e kërkuara. Vetëm në fazën e parë të procesit gjyqësor, 55 biznese i janë drejtuar gjykatës për pezullimin e gjobave.

 

Pas përfundimit të procesit në Apel dhe konfirmimit të vlefshmërisë së udhëzimit, zbatimi i masave administrative ka rifilluar ndaj subjekteve që nuk janë në përputhje me ligjin. Unioni Turistik Shqiptar ka bërë të ditur se do të vijojë betejën ligjore për të mbrojtur interesat e operatorëve turistikë, duke kërkuar që çështja të shqyrtohet në Gjykatën e Lartë.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Lejet e parkimeve të rezervuara – çështja që ka ndezur debatet në Sarandë vjen në Këshillin Bashkiak

Lejet e parkimeve të rezervuara – çështja që ka ndezur debatet në Sarandë vjen në Këshillin Bashkiak
Gjykata e Apelit lë në fuqi impiantet e ujërave të zeza – Unioni Turistik i drejtohet Gjykatës së Lartë

Gjykata e Apelit lë në fuqi impiantet e ujërave të zeza – Unioni Turistik i drejtohet Gjykatës së Lartë
Qytetari denoncon: OSHEE më kërkon 287 mijë lekë për një faturë të paguar në vitin 2009 &#8211; VIDEO

Qytetari denoncon: OSHEE më kërkon 287 mijë lekë për një faturë të paguar në vitin 2009 – VIDEO
12-vjeçarja konsumon një sasi medikamentesh, transportohet me helikopter drejt Tiranës

12-vjeçarja konsumon një sasi medikamentesh, transportohet me helikopter drejt Tiranës
Shërbimet online po rëndojnë kostot mbi qytetarët më të pambrojtur

Shërbimet online po rëndojnë kostot mbi qytetarët më të pambrojtur
Restorant Primavera kërkon Picajol për punësim vjetor. Ofrohet akomodim

Restorant Primavera kërkon Picajol për punësim vjetor. Ofrohet akomodim

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

 Pelikani i Butrintit &#8211; Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

 Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 Suvenire nga Saranda &#8211; Shegë

Suvenire nga Saranda – Shegë

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.