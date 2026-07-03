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Gati puna për nisjen e tunelit në Bypass-in e Sarandës – VIDEO

03/07/2618:44

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Gati puna për nisjen e tunelit në Bypass-in e Sarandës. Janë realizuar këtë pasdite shpërthimet e kontrolluara të paralajmëruara nga ARRSH, duke shënuar një tjetër fazë të rëndësishme në zbatimin e projektit të Bypass-it të Sarandës.

 

 

Pamjet tregojnë momentin e shpërthimit, i cili u krye në kuadër të përgatitjes së trasesë për ndërtimin e tunelit.

 

Bypass-i i Sarandës do të ketë një gjatësi prej 3.1 kilometrash, ndërsa vlera e investimit arrin në 34 milionë euro. Projekti synon të lehtësojë qarkullimin e mjeteve, veçanërisht gjatë sezonit turistik, duke devijuar trafikun jashtë qendrës së qytetit.

 

🎥 Pamje ekskluzive të Saranda Web nga momenti i shpërthimit.

 

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