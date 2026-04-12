Fund i dhimbshëm në Sarandë: 53-vjeçari ndërroi jetë, dyshime nga përdorim narkotikësh
Një ngjarje e rëndë dhe thellësisht tronditëse ka ndodhur në qytetin e Sarandës, duke rikthyer edhe njëherë në vëmendje pasojat dramatike që sjell përdorimi i lëndëve narkotike në jetën e individit dhe komunitetit.
Ditën e djeshme, në orët e pasdites, shërbimi i urgjencës pranë Spitalit të Sarandës ka konstatuar pa shenja jete në banesën e tij shtetasin Leonidha Hajdhushi, i njohur ndryshe edhe me emrin Leonard Rakipi, 53 vjeç, banues në lagjen nr. 3 të qytetit. Sipas burimeve paraprake, në trupin e tij nuk janë vërejtur shenja dhune, çka ka orientuar hetimet drejt një shkaku natyror apo të lidhur me faktorë të tjerë jo kriminalë.
Dyshimet e para hedhin dritë mbi një realitet të hidhur: 53-vjeçari mund të ketë humbur jetën si pasojë e përdorimit të lëndëve narkotike. Një fund i heshtur, larg zhurmës së qytetit, por që flet fort për një plagë sociale që vazhdon të marrë jetë në mënyrë të fshehtë.
Grupi hetimor ka nisur menjëherë punën për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe shkakun e saktë të kësaj humbjeje, ndërsa materialet procedurale i janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.
Kjo ngjarje e trishtë është një tjetër kambanë alarmi për shoqërinë, për familjet dhe institucionet, mbi rrezikun real dhe shpesh fatal që sjell varësia nga narkotikët, një fenomen që nuk njeh moshë dhe që vazhdon të lërë pas histori të dhimbshme dhe jetë të ndërprera para kohe. Saranda Web
