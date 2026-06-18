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Ftelea Fish në Ksamil kërkon të punësojë staf

18/06/2622:29

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Ftelea Fish, një nga tavernat më të njohura të peshkut në Ksamil,kërkon të punësojë:

 

✅ Ndihmës Kuzhinier
✅ Banakier
✅ 3 Ndihmës Kamarierë me eksperiencë pune.

 

Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit mund të kontaktojnë në 069 601 0940

📍 Ftelea Fish – Ksamil

 

 

Ftelea Fish në Ksamil kërkon të punësojë staf

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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