Ftelea Fish në Ksamil kërkon të punësojë staf
Ftelea Fish, një nga tavernat më të njohura të peshkut në Ksamil,kërkon të punësojë:
✅ Ndihmës Kuzhinier
✅ Banakier
✅ 3 Ndihmës Kamarierë me eksperiencë pune.
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit mund të kontaktojnë në 069 601 0940
📍 Ftelea Fish – Ksamil
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