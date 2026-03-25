Fryrje barku dhe anemi? Mos i neglizhoni, ja çfarë mund të fshihet pas këtyre simptomave

25/03/269:57

Fryrje barku dhe anemi? Kujdes nga sëmundja celiake, shpesh ngatërrohet me intolerancën ndaj glutenit 

Fryrja e barkut, gazrat, lodhja apo mungesa e vitaminave janë simptoma që shumë njerëz i lidhin thjesht me intolerancën ndaj glutenit. Megjithatë, në shumë raste ato mund të jenë shenja të një problemi më serioz: sëmundjes celiake, një sëmundje autoimune që shpesh kalon pa u diagnostikuar.

 

Celiakia nuk është thjesht intolerancë ushqimore. Ajo lidhet me një reagim të sistemit imunitar ndaj glutenit, proteinë që gjendet në grurë, elb dhe thekër. Ky reagim dëmton zorrën e hollë dhe pengon përthithjen e lëndëve ushqyese, duke shkaktuar pasoja në të gjithë organizmin.

 

Simptomat mund të jenë të ndryshme dhe shpesh të paqarta. Ndër më të zakonshmet janë dhimbjet dhe fryrje barku, çrregullimet e tretjes si diarre apo kapsllëk, lodhja e vazhdueshme, anemia dhe mungesa e vitaminave. Tek fëmijët mund të shfaqet rritje e ngadaltë, peshë e ulët, nervozizëm apo probleme me zhvillimin.

 

Nëse nuk trajtohet, sëmundja mund të ndikojë edhe në organe të tjera, duke çuar në probleme me kockat, sistemin nervor, fertilitetin apo shëndetin mendor.

Diagnoza nuk bazohet vetëm te simptomat, por kërkon analiza specifike si testet e gjakut për antitrupat dhe, në raste të caktuara, ekzaminime të tjera mjekësore.

 

Trajtimi kryesor mbetet dieta pa gluten, megjithatë kjo kërkon kujdes, pasi gluteni nuk gjendet vetëm në produktet e brumit, por edhe në shumë ushqime të përpunuara dhe produkte të përditshme. Specialistët rekomandojnë orientimin drejt ushqimeve natyrale si frutat, perimet dhe drithrat pa gluten, duke shmangur produktet e rafinuara.

Ekspertët theksojnë se kjo sëmundje nuk duhet neglizhuar, pasi zorra luan një rol kyç në shëndetin e gjithë organizmit. Saranda Web

 

 

Festë në Livadhja: Minoriteti grek kremton 25 Marsin me aktivitete kulturore

