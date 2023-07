Fillon prerja e pyjeve në Syrin e Kaltër për të hapur toka të reja për ndërtim

Përballë aktit të turpshëm të prerjes së pemëve në një pjesë të bukurisë natyrore në “Syrin e Kalter” janë gjendur punonjësit e pylltarisë së bashkisë së Finiqit.

Sipas njoftimit zyrtar të Bashkisë Finiq, e menjëhershme ka qenë ndërhyrja e policisë për gjetjen e personave të pandërgjegjshëm që kryenin prerje të paligjshme, duke demtuar mjedisin.

Ecuria e çështjes po monitorohet nga afër nga kryetari i bashkisë së Finiqit, Romeo Çakuli, i cili theksoi se: “Nuk do të lejoj askënd të kryejë veprime të tilla. Kam ndërmend të bëj çdo gjë që nevojitet me qellim që fajtorët të gjenden menjëherë dhe të dënohen në mënyrë shembullore dhe më besoni dënimi do të jetë i rëndë…”