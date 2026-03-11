Familja në ankth: 86-vjeçari Kaso Dura zhduket në Berdenesh të Sarandës
Familja në ankth: 86-vjeçari Kaso Dura zhduket në Berdenesh të Sarandës
Është raportuar i humbur 86-vjeçari Kaso Dura. Ai është parë për herë të fundit dje rreth orës 11:00 paradite në fshatin Berdenesh.
Familjarët bëjnë me dije se i moshuari mban një kapelë si në foto. Për rastin është njoftuar policia dhe po zhvillohen kërkime në zonë.
Kushdo që e ka parë ose ka informacion për vendndodhjen e tij, lutet të kontaktojë familjen në numrin: +355 68 856 6123 ose në Saranda Web
Pas publikimit në Saranda Web njoftohemi se u gjet shëndosh e mirë
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
11/03/2610:01
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12
11/03/2610:01
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17
11/03/2610:01
Suvenire nga Saranda
11/03/2610:01
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28
11/03/2610:01