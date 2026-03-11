logo
Familja në ankth: 86-vjeçari Kaso Dura zhduket në Berdenesh të Sarandës

11/03/2610:01

Familja në ankth: 86-vjeçari Kaso Dura zhduket në Berdenesh të Sarandës

 

Është raportuar i humbur 86-vjeçari Kaso Dura. Ai është parë për herë të fundit dje rreth orës 11:00 paradite në fshatin Berdenesh.

 

Kaso Dura

 

Familjarët bëjnë me dije se i moshuari mban një kapelë si në foto. Për rastin është njoftuar policia dhe po zhvillohen kërkime në zonë.

 

Kushdo që e ka parë ose ka informacion për vendndodhjen e tij, lutet të kontaktojë familjen në numrin: +355 68 856 6123 ose në Saranda Web

 

Pas publikimit në Saranda Web njoftohemi se u gjet shëndosh e mirë

 

