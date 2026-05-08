logo
0
Rezervime Suvenire

“Është në shtëpinë tonë dhe nuk e prekni dot” – Debati që shkaktoi vrasjen e Rexhep Ismaili

08/05/2613:54

Shperndaje:

“Është në shtëpinë tonë dhe nuk e prekni dot” – Debati që shkaktoi vrasjen e Rexhep Ismaili. Grupi i personave kishin informacion se te karburanti i vëllezërve Ismaili ndodhej 50-vjeçari Viktor Ruçi, me origjinë nga Tepelena dhe banues prej shumë vitesh në fshatin Gjashtë.

 

 

Një prej të rinjve të përfshirë dje në ngjarje kishte mosmarrëveshje me Ruçin për çështje pronësie lidhur me një lokal në zonën e bregdetit dhe madje ishte konfliktuar më herët me të. Për këtë arsye kishte thirrur në ndihmë edhe disa shokë të tij dhe së bashku kanë shkuar tek lokali i 66-vjeçarit Rexhep Ismaili, ku në verandë kanë gjetur të ulur në tavolinë Ruçin, Ismailin dhe 3 persona të tjerë, rreth familjar e shoqëror i tyre.

 

Menjëherë ka nisur një debat verbal, ku Rexhep Ismaili u ka thënë personave se “Është në shtëpinë tonë dhe nuk e prekni dot”. Më pas debati ka degraduar në përplasje fizike dhe me sende të forta mes palëve, duke pasur si objektiv kryesor nga pala tjetër pikërisht Tori Ruçin.

 

Pasi janë goditur me sende të forta, në një moment Rexhep Ismaili është futur brenda lokalit dhe ka dalë me një armë zjarri tip “Kallashnikov”, duke hapur zjarr disa herë ndaj grupit të të rinjve.

 

Nga të shtënat mësohet se ka mbetur i plagosur njëri prej tyre. Nga ana e grupit tjetër është qëlluar me pistoletë, duke e goditur Rexhep Ismailin, i cili ka mbetur i vdekur në vend.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Drejtoria e Policisë Vlorë deklaratë për shtyp për vrasjen në Gjashtë të Rexhep Ismaili &#8211; VIDEO

Drejtoria e Policisë Vlorë deklaratë për shtyp për vrasjen në Gjashtë të Rexhep Ismaili – VIDEO
&#8220;Është në shtëpinë tonë dhe nuk e prekni dot&#8221; &#8211; Debati që shkaktoi vrasjen e Rexhep Ismaili

“Është në shtëpinë tonë dhe nuk e prekni dot” – Debati që shkaktoi vrasjen e Rexhep Ismaili
“Pëllumbat e Postës 2003” akuzojnë Fidel Ylli: Na kanë bllokuar pëllumbat në doganë

“Pëllumbat e Postës 2003” akuzojnë Fidel Ylli: Na kanë bllokuar pëllumbat në doganë
Vritet në ambjentin e biznesit Rexhep Ismaili

Vritet në ambjentin e biznesit Rexhep Ismaili
Debatet për ndarjen territoriale gjatë dëgjesës publike në Vlorë &#8211; VIDEO

Debatet për ndarjen territoriale gjatë dëgjesës publike në Vlorë – VIDEO
Caffe Italia Sarandë kërkon të punësojë Punonjëse pastrimi

Caffe Italia Sarandë kërkon të punësojë Punonjëse pastrimi

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

 Suvenire nga Saranda &#8211; Shegë

Suvenire nga Saranda – Shegë

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

 Pelikani i Butrintit &#8211; Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.