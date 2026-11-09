Ermil Xhaferi, nga Saranda te Cage Warriors: fitorja e gjashtë në MMA profesioniste
Ermil Xhaferi, sportisti me origjinë nga Saranda, shënoi fitoren e gjashtë në MMA profesioniste, duke mposhtur spanjollin Samuel “Yan” Blasco me nokaut teknik. Përballja u zhvillua më 7 nëntor 2026 në Londër, në aktivitetin Cage Warriors 212, dhe u ndërpre në minutën 3:42 të raundit të tretë, pas goditjeve të Xhaferit.
Foto nga Dolly Clew. Xhaferi i nisi artet marciale të përziera në Shqipëri dhe më pas vijoi përgatitjen në Gjermani, siç ka treguar në një intervistë në janar 2022. Në atë kohë, ai tha se punonte me katër trajnerë gjermanë dhe se synimi i tij ishte të garonte një ditë në UFC.
Përpara se të kalonte në garat profesioniste, Xhaferi përfaqësoi Shqipërinë në Kampionatin Botëror të të rinjve në MMA, të zhvilluar në Bahrein në vitin 2018. Atje fitoi ndaj finlandezit Elmo Peltonen në raundin e parë, përpara se të eliminohej në përballjen me Patrick Lehane.
Ndeshjen e parë si profesionist e zhvilloi në shtator 2020, kur mundi Fatih Aydin në raundin e tretë. Një nga fitoret e para erdhi në dhjetor 2021 në Dyseldorf, ku Xhaferi mposhti kundërshtarin turk Mahmut Ozyilidirim me nokaut teknik që në raundin e parë.
Nga debutimi në Cage Warriors te fitorja ndaj Blascos
Në maj 2023, Xhaferi u përball me Simone Patrizin në Cage Warriors 154 në Romë, ku humbi në raundin e tretë. Fitoren e parë në këtë organizatë e mori në mars 2024 në Londër, duke detyruar Aaron Johnson të dorëzohej në raundin e parë. Një vit më vonë, ndeshja ndaj Tariq Pell u ndërpre nga mjeku pas raundit të parë dhe u regjistrua si humbje për Xhaferin.
Me fitoren ndaj Blascos, 26-vjeçari, që figuron në ekipin Great Britain Top Team, e çoi bilancin profesionist në 6 fitore, 2 humbje dhe 1 barazim. Tri nga fitoret kanë ardhur me nokaut ose nokaut teknik dhe tri me dorëzim të kundërshtarit. Saranda Web