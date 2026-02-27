logo
Erjona Ismaili emërohet ministre për marrëdhëniet me parlamentin

27/02/26

Erjona Ismaili emërohet ministre për marrëdhëniet me parlamentin

Erjona Ismaili emërohet ministre për marrëdhëniet me parlamentin, duke shënuar një hap të ri në karrierën e saj politike dhe institucionale. Emërimi i saj vjen si një vlerësim për eksperiencën shumëvjeçare në administratën publike, angazhimin në projektet ndërkombëtare dhe përfshirjen aktive në jetën politike e qytetare.

 

Erjona Ismaili emërohet ministre për marrëdhëniet me parlamentin

 

Kush është Erjona Ismaili?

 

Erjona Ismaili është me origjinë nga Shalësi dhe ka lindur më 26 mars 1990 në Sarandë, një qytet që ka ndikuar në formimin e saj qytetar dhe profesional. E rritur me ndjeshmëri ndaj çështjeve sociale dhe publike, ajo ka ndërtuar një profil të konsoliduar në drejtësi, komunikim dhe administratë.

 

Rruga e saj akademike nisi me studimet në drejtësi, duke vijuar me:

  • Master profesional në të Drejtën Administrative
  • Master shkencor në Shkencat e Komunikimit dhe Marrëdhënie Publike Politike

 

Ky kombinim i ka dhënë asaj një qasje të balancuar mes ligjit, komunikimit institucional dhe politikëbërjes.

 

Eksperienca në administratë dhe projekte ndërkombëtare

 

Para emërimit si ministre për marrëdhëniet me parlamentin, Erjona Ismaili ka punuar në media dhe në administratën publike, duke fituar përvojë të drejtpërdrejtë në proceset e informimit dhe ndërtimit të besimit publik.

 

Ajo ka qenë e angazhuar në projekte të Bashkimit Evropian dhe në Njësitë e Informacionit të BE-së, duke shërbyer si urë lidhëse mes institucioneve, politikës dhe qytetarëve.

 

Një nga rolet më të rëndësishme të saj ka qenë ai i Koordinatores Rajonale në projektin zviceran “Bashki të Forta”, ku ka ofruar asistencë për njësitë e vetëqeverisjes vendore në katër fusha kryesore:

  • Funksionimi i këshillave bashkiakë
  • Arsimi parashkollor
  • Menaxhimi i mbetjeve
  • Performanca e administratës vendore

Ky angazhim ka forcuar profilin e saj si një eksperte e qeverisjes vendore dhe reformave administrative.

 

Angazhimi politik dhe publik

 

Erjona Ismaili ka qenë kandidate për deputete në Qarkun Vlorë, përfaqësuese e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Angazhimi i saj politik është ndërtuar mbi disa prioritete të qarta:

  • Zhvillim të prekshëm ekonomik
  • Shërbime publike më dinjitoze
  • Institucione më të qëndrueshme
  • Mundësi të barabarta për çdo qytetar

 

Ajo është njohur gjithashtu si aktiviste e angazhuar e shoqërisë civile, me fokus në transparencën, ndershmërinë dhe përmirësimin e jetës së komunitetit.

 

Si ministre për marrëdhëniet me parlamentin, Erjona Ismaili do të ketë një rol kyç në:

  • Koordinimin mes qeverisë dhe Kuvendit
  • Menaxhimin e procesit ligjvënës
  • Përfaqësimin institucional në debatet parlamentare
  • Forcimin e dialogut politik

Emërimi i saj shihet si një investim në një profil të ri, me eksperiencë në komunikim, administratë dhe qeverisje vendore.

 

