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Epirus Hotel në Sarandë kërkon Banakier/e dhe Kamarier/e

13/07/2610:55

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Epirus Hotel në Sarandë  kërkon të punësojë staf për pozicionet:

 

 – Banakier/e

 – Kamarier/e

 

 

Preferohen kandidatë seriozë, korrektë dhe me dëshirë për punë.

🔹 Ofrohen kushte të mira pune.

 

Për më shumë informacion dhe për aplikime të interesuarit mund të kontaktojnë  069 202 3982

 

 

Epirus Hotel në Sarandë  kërkon të punësojë staf për pozicionet

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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