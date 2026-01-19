Elite Postë e Shpejtë kërkon të punësojë Korrier në Sarandë
📢 Njoftim Punësimi – Elite Postë e Shpejtë kërkon të punësojë Korrier në Sarandë.
Për më shumë informacion ose për t’u aplikuar, kontaktoni në +355 69 840 4383
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
