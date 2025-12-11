logo
0
Rezervime Suvenire

Ekskavatorët në Parkun e qytetit antik të Finiqit ngrenë alarmin! Çfarë po ndodh?

11/12/2510:34

Shperndaje:

Ekskavatorët në Parkun e qytetit antik të Finiqit ngrenë alarmin!

 

Ditën e djeshme në rrjetet sociale u publikua një shqetësim nga vizitorë dhe banorë të zonës, të cilët pretendonin se persona të panjohur po kryenin gërmime të paligjshme brenda Parkut Arkeologjik të Finiqit. Sipas raportimit fillestar, në terren ishin vërejtur mjete gërmuese dhe dyshohej se qëllimi ishte kërkimi i sendeve të çmuara apo objekteve me vlerë arkeologjike – një praktikë e ndaluar rreptësisht me ligj dhe që përbën kërcënim serioz për trashëgiminë kulturore të zonës.

 

 

Duke qenë se Finiqi është një nga sitet më të rëndësishme historike të jugut, shqetësimi ngriti reagime të menjëhershme dhe thirrje për ndërhyrje nga institucionet përkatëse, për verifikimin e situatës në terren.

 

Sqarimi nga autoritetet: Punime të miratuara për përforcimin e murit rrethues

 

Pas publikimit të këtyre shqetësimeve, Saranda Web kontaktoi drejtues të Parkut Arkeologjik të Finiqit për të verifikuar informacionin. Sipas tyre, gërmimet e konstatuara nuk lidhen me aktivitete të paligjshme, por me një ndërhyrje emergjente të miratuar nga Instituti i Monumenteve të Kulturës.

 

 

Autoritetet bënë me dije se në park po kryhen punime për përforcimin e murit rrethues të qytetit antik, i cili është dëmtuar progresivisht ndër vite dhe, së fundmi, edhe nga reshjet e dendura të ditëve të fundit. Përkeqësimi i situatës e bëri të domosdoshme nisjen e menjëhershme të ndërhyrjes për të shmangur rrëshqitje të mëtejshme apo shembje të strukturës së murit.

Po ashtu, u theksua se punimet zhvillohen nën monitorimin e drejtpërdrejtë të Institutit të Monumenteve të Kulturës.

 

Trashëgimia kulturore kërkon kujdes dhe transparencë

 

 

Edhe pse autoritetet kanë dhënë sqarimet përkatëse, prania e mjeteve të rënda brenda një zone arkeologjike mbetet një çështje që kërkon transparencë të vazhdueshme dhe komunikim të hapur me publikun. Në raste të tilla, çdo ndërhyrje — sado e domosdoshme të jetë — duhet shoqëruar me informim paraprak për të shmangur keqkuptime dhe tensione të panevojshme.


A mund të shkaktojnë këto mjete të rënda dëmtime të padukshme ose të pariparueshme në shtresat arkeologjike? A është bërë një vlerësim i plotë i riskut? A garanton monitorimi aktual mbrojtjen maksimale të sitit?

Publiku ka të drejtë të kërkojë sqarim për këto dilema. 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

 

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Ministria e Turizmit reagon për  ekskavatorët në Finiq: “Nuk ka gërmime të paligjshme, po kryhen punime restaurimi të miratuara”

Ministria e Turizmit reagon për  ekskavatorët në Finiq: “Nuk ka gërmime të paligjshme, po kryhen punime restaurimi të miratuara”
260 mm shi në 72 orë, bilanci nga çarja e argjinaturës: 800 krerë bagëti të ngordhura dhe 1350 ha të përmbytura

260 mm shi në 72 orë, bilanci nga çarja e argjinaturës: 800 krerë bagëti të ngordhura dhe 1350 ha të përmbytura
Ekskavatorët në Parkun e qytetit antik të Finiqit ngrenë alarmin! Çfarë po ndodh?

Ekskavatorët në Parkun e qytetit antik të Finiqit ngrenë alarmin! Çfarë po ndodh?
Akuzohet nga vëllai se i ka shkatërruar orenditë dhe pajisjet elektroshtëpiake, shpallet në kërkim

Akuzohet nga vëllai se i ka shkatërruar orenditë dhe pajisjet elektroshtëpiake, shpallet në kërkim
Saranda ndez dritat e festave të fundvitit &#8211; VIDEO

Saranda ndez dritat e festave të fundvitit – VIDEO
Hotel Ari në Sarandë kërkon punonjëse për mirëmbajtje dhe pastrim

Hotel Ari në Sarandë kërkon punonjëse për mirëmbajtje dhe pastrim

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

 Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo

Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.