Ekskavatorët në Parkun e qytetit antik të Finiqit ngrenë alarmin! Çfarë po ndodh?

Ekskavatorët në Parkun e qytetit antik të Finiqit ngrenë alarmin!
Ditën e djeshme në rrjetet sociale u publikua një shqetësim nga vizitorë dhe banorë të zonës, të cilët pretendonin se persona të panjohur po kryenin gërmime të paligjshme brenda Parkut Arkeologjik të Finiqit. Sipas raportimit fillestar, në terren ishin vërejtur mjete gërmuese dhe dyshohej se qëllimi ishte kërkimi i sendeve të çmuara apo objekteve me vlerë arkeologjike – një praktikë e ndaluar rreptësisht me ligj dhe që përbën kërcënim serioz për trashëgiminë kulturore të zonës.
Duke qenë se Finiqi është një nga sitet më të rëndësishme historike të jugut, shqetësimi ngriti reagime të menjëhershme dhe thirrje për ndërhyrje nga institucionet përkatëse, për verifikimin e situatës në terren.
Sqarimi nga autoritetet: Punime të miratuara për përforcimin e murit rrethues
Pas publikimit të këtyre shqetësimeve, Saranda Web kontaktoi drejtues të Parkut Arkeologjik të Finiqit për të verifikuar informacionin. Sipas tyre, gërmimet e konstatuara nuk lidhen me aktivitete të paligjshme, por me një ndërhyrje emergjente të miratuar nga Instituti i Monumenteve të Kulturës.
Autoritetet bënë me dije se në park po kryhen punime për përforcimin e murit rrethues të qytetit antik, i cili është dëmtuar progresivisht ndër vite dhe, së fundmi, edhe nga reshjet e dendura të ditëve të fundit. Përkeqësimi i situatës e bëri të domosdoshme nisjen e menjëhershme të ndërhyrjes për të shmangur rrëshqitje të mëtejshme apo shembje të strukturës së murit.
Po ashtu, u theksua se punimet zhvillohen nën monitorimin e drejtpërdrejtë të Institutit të Monumenteve të Kulturës.
Trashëgimia kulturore kërkon kujdes dhe transparencë
Edhe pse autoritetet kanë dhënë sqarimet përkatëse, prania e mjeteve të rënda brenda një zone arkeologjike mbetet një çështje që kërkon transparencë të vazhdueshme dhe komunikim të hapur me publikun. Në raste të tilla, çdo ndërhyrje — sado e domosdoshme të jetë — duhet shoqëruar me informim paraprak për të shmangur keqkuptime dhe tensione të panevojshme.
A mund të shkaktojnë këto mjete të rënda dëmtime të padukshme ose të pariparueshme në shtresat arkeologjike? A është bërë një vlerësim i plotë i riskut? A garanton monitorimi aktual mbrojtjen maksimale të sitit?
Publiku ka të drejtë të kërkojë sqarim për këto dilema.
